Ya hay fondos para una obra energética clave en la Comarca Andina

El gobernador Mariano Arcioni firmó en Buenos Aires el acuerdo para financiar el “Plan de obras destinadas a optimizar el sistema de abastecimiento eléctrico de las localidades de la Comarca Andina del Paralelo 42”, junto al secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez, y la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras. Se concretará un anhelado proyecto de mejora de la infraestructura energética que traerá grandes beneficios para las localidades alcanzadas, el crecimiento del sector turístico y de las actividades productivas en la región cordillerana.





Según Arcioni, “es clave para desarrollar el sector turístico y la producción: la cordillera tuvo un crecimiento demográfico notable que requiere ampliar la infraestructura energética y abrir la posibilidad de que se radiquen nuevas industrias, pymes y empresas”.





“Es una planificación desarrollado durante muchos años por ambas provincias y Nación y con un papel clave en la gestión del proyecto de los intendentes de la Comarca. Se abre una perspectiva muy positiva en desarrollo económico y social para toda la Comarca Andina en ambas provincias”. Chubut y Río Negro trabajaron para la modernización del sistema eléctrico en El Bolsón, Lago Puelo, Las Golondrinas, Cholila, El Hoyo y Epuyén, dotándolo de una mayor capacidad y un servicio más estable.





Se invertirán 8 millones de dólares y serán realizadas en un 50% por cada provincia. Chubut ejecutará la Línea de Media Tensión 33 kV desde la ampliada Estación Transformadora El Coihue a la nueva Estación Transformadora Epuyén. Río Negro construirá la Línea doble terna de Media Tensión en 33 kV; desde El Coihue a Las Golondrinas con un primer tramo subterráneo hasta encontrar la Ruta 40 en la zona de “El Pedregoso”.





En las cercanías al puente “El Salamín” se anexará una nueva terna al tendido subterráneo hasta la ET Golondrinas. Se vinculará una terna de 33 kV desde la ET Golondrinas con el cable subterráneo de la ET El Bolsón.





Fuente: Diario Jornada