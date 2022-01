Aniversario de El Bolsón: Bruno Pogliano y la alegoría de la rosa mosqueta

En su discurso por el 96° aniversario de El Bolsón, el intendente Bruno Pogliano apeló “a la tremenda carga simbólica que tiene la planta de rosa mosqueta para nuestro pueblo. Se cree que las primeras semillas llegaron en 1919 desde Chile de la mano de doña Luisa Vargas. Como lo hicieron los pioneros, se adaptó y se enraizó en nuestro suelo soportando y sobreponiéndose a las inclemencias del lugar, se hizo parte de la comarca y de su historia”.





“Al igual que muchas almas que llegaron –agregó-, nos regaló la belleza de su flor, la riqueza de su fruto y nos aportó cualidad para cicatrizar las heridas. Y esto no es menor, ya que no es posible superar las adversidades si primero no cicatrizamos nuestras lastimaduras y mitigamos lo que nos duele”.





Comparó enseguida que “en El Bolsón de los últimos tiempos, han aparecido conductas que nos duelen, que nos lastiman y que nos agreden. Actitudes cargadas de odio e intolerancia, que intentan dividirnos y agrietarnos. Metodologías foráneas que nada tienen que ver con esa identidad pacífica que caracteriza a nuestra gente, tanto a los que nacimos y nos criamos en este lugar como a aquellos que –al igual que los primeros pobladores-, vinieron y se quedaron, aportando sus valores y sumándose a una forma de vida y a una tradición que ya existía, sin arrogarse esa postura soberbia de creer que la historia comienza cuando uno llega”.





De igual modo, advirtió “a aquellos que con el uso del sectarismo y la violencia quieren imponernos formas de vida que no son nuestras y que se oponen a nuestra identidad, como pueblo les decimos que al igual que la rosa mosqueta, estamos aferrados a la tierra, enclavados con las raíces de años y que nadie va a cambiar el rumbo que trazaron nuestros ancestros, nadie va a destruir nuestra idiosincrasia. Vamos a resistir los embates con la misma tozudez y firmeza que la mosqueta”, insistió.





En otra parte de su alocución, el jefe comunal aseveró que “si hay una característica de nuestro gobierno, es ser pilotos de tormenta, donde enumeró “acciones y decisiones” tomadas en el marco de la pandemia, el incendio de Cuesta del Ternero y “conflictos sociales, con un grupo minúsculo de delincuentes tratando de sembrar el terror”.





Obras





En otro orden, Pogliano hizo un detalle del plan de obras desarrollado durante sus seis años de gestión. A su criterio, “es el verdadero y único propósito que debe perseguir la política. Enfrentamos la adversidad promoviendo el trabajo y mejorando la calidad de vida de nuestros vecinos y, como corresponde, lo hicimos con idoneidad y transparencia”, valoró.





Entre otros proyectos, resaltó que “impulsamos el programa municipal de infraestructura barrial Mario Marqués, dotando de servicios a los distintos barrios; inauguramos obras de gran relevancia como la pavimentación del circuito de Mallín Ahogado, y también obras de electricidad y gas, la cisterna del barrio los Cipreses, el adoquinado e iluminación de La Saladita en el barrio Obrero, y más de 900 luminarias led en las principales arterias y espacios públicos de nuestra ciudad”.





Sumó “obras que nos permitirán continuar transformando la ciudad, como la terminal de ómnibus; la construcción de la doble mano del puente de la calle Azcuénaga sobre el río Quemquemtreu, o la posibilidad para lograr el financiamiento para la ampliación de la planta depuradora; además del traspaso de tierras de Gendarmería Nacional para levantar viviendas sociales”.





Abanderado





El conocido locutor de Radio Nacional El Bolsón, Ricardo “Vasco” Arrías fue nombrado por el Concejo Deliberante como nuevo abanderado de la ciudad. Sus escoltas serán Claudio Cerieldin y Stella Maris Carro. En tanto, para la insignia rionegrina, la abanderada será la enfermera Lidia Soto, secundada por Pablo Fernández y Nélida Arauna.





De igual modo, también fueron reconocidos como vecinos destacados por su labor comunitaria el lonco Casimiro Nahuelpan; Reiniero Alegría; Zulema Zuñiga de Puchy; Dioscar Lovera; Jano Namor y Deolinda Benítez Sanabria.





En el aniversario de El Bolsón, durante toda la jornada se desarrollan actividades deportivas, culturales y artísticas, incluyendo un festival popular en la plaza Pagano.