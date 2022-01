Incendio en la cordillera: denuncian que las viandas para los brigadistas llegan crudas

(Imágenes Gonzalo Keogan)



“Milanesas de pollo crudas, pan con moho y carne con sabor avinagrado” son parte de las denuncias que los delegados de ATE lanzaron en las últimas horas sobre la alimentación que reciben los brigadistas destacados en el incendio del lago Martin, unos 70 km al norte de El Bolsón.





“Mis compañeros la están pasando muy mal, el silencio era por respeto por la situación, pero hay desorganización desde el primer día. Ahora, con el agravante de trabajar mal, los compañeros no comen porque la comida llega a destiempo o es horrible o no está en condiciones para llevar un bocado a la boca, no llega cocida. Las cuadrillas que estuvieron cercanas a los pobladores pudieron comer porque los mismos vecinos les brindaron comida”, graficó Juan Sepúlveda, uno de los dirigentes gremiales del Parque Nacional Nahuel Huapi.





Precisamente, en un video registrado ayer por Gonzalo Keogan (Canal 4 El Bolsón), una de las combatientes muestra “una milanesa cruda casi por completa. Es así la mayoría de las veces”, detalló.

A criterio del referente de ATE, “estas cosas ya no se pueden tapar, como tampoco la desorganización”, al tiempo que sumó: “Cuando el incendio ya está explotado, no hay horario de trabajo, mientras la luz y la seguridad lo permiten, se continúa con las tareas, aunque seguridad no han tenido”.





(Imágenes Gonzalo Keogan)





Acerca de los elementos de trabajo, precisó que “lo entregan a los ponchazos: al que le pueden dar algo, liga; pero todo desorganizado, una desgracia. En el medio de este caos, no hay ningún plan, no se puede prever nada. Se hace lo que se puede, poniendo lo mejor porque es nuestro trabajo. Pero esto no se acomoda, ya está, quizás lo vaya a acomodar la naturaleza con el tiempo”.





De igual modo -en comunicación con el programa “Chocolate por la noticia”-, Sepúlveda se refirió al accidente sufrido por uno de sus compañeros apenas comenzó el fuego que ya destruyó más de 5 mil hectáreas de bosques nativos: “Nunca más va a poder ser brigadista, ese es el resultado de trabajar en malas condiciones. Con una lesión de ese tipo, ya no podrá cargar cosas o caminar por la montaña, porque se le va a romper la pierna nuevamente. Tendrá que tomar algún puesto que no signifique peligro”, recalcó.





Cabe destacar que ayer las llamas volvieron a descontrolarse y cruzaron la ruta nacional 40, a la altura de la seccional Río Villegas del PN Nahuel Huapi, tomando las laderas del Cañadón de la Mosca, obligando a cortar el tránsito en reiteradas oportunidades. Con todo, durante la jornada del viernes se permitió el paso de los vehículos de los miles de turistas que recorren la zona andina, como de los lugareños, micros y camiones de gran porte.