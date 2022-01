Lago Puelo: apuran conciliación obligatoria para retomar la recolección de residuos

El vice intendente de Lago Puelo, Alejandro Marqués (a cargo del Poder Ejecutivo), adelantó hoy que la recolección domiciliaria de residuos “puede tener solución a partir de la conciliación obligatoria solicitada a la Secretaría de Trabajo para destrabar el conflicto gremial que llevó al paro a los empleados del sector”. El vice intendente de Lago Puelo, Alejandro Marqués (a cargo del Poder Ejecutivo), adelantó hoy que la recolección domiciliaria de residuos “puede tener solución a partir de la conciliación obligatoria solicitada a la Secretaría de Trabajo para destrabar el conflicto gremial que llevó al paro a los empleados del sector”.





Reafirmó que “la meta de la gestión es garantizar el servicio, aún cuando es recurrente que en cada temporada turística alta es una situación de conflicto porque la infraestructura municipal no da abasto. Además, esta coyuntura -donde no están trabajando los recolectores-, también genera mucho malestar entre los vecinos y en aquellos prestadores turísticos que se ven colapsados”, reconoció.





Aseguró enseguida que “ante la emergencia, la idea es reforzar los recorridos mientras seguimos dialogando con los representantes gremiales para que depongan su actitud. Ayer mantuve una charla con algunos de los trabajadores y en principio encontré la posibilidad de retomar las negociaciones y conformar una mesa de trabajo para buscar rápidamente la solución al problema. Son entendibles las razones de sus planteos, pero los servicios públicos esenciales (como la recolección de residuos en temporada turística y en el marco de una pandemia), no se pueden interrumpir”.





Asimismo, Marqués graficó que “este miércoles continuaremos con el análisis del convenio colectivo de trabajo (una de las demandas). Puntualmente, la situación de conflicto es por cinco trabajadoras a quienes no se les renovó el contrato el 31 de diciembre y que estamos analizando. Desde el principio de esta gestión, hemos tratado de mejorar las condiciones laborales para que tengan un incremento salarial digno y un plus por tareas riesgosas”.





Tras señalar que “hablando se entiende la gente”, el vice intendente apostó a “establecer los diálogos necesarios y avanzar en las diferentes alternativas con los trabajadores. En el presupuesto de este año, aún cuando la oposición no quiso acompañar el proyecto, estaba previsto un aumento de más del 50% en los salarios”.





“Esperamos que durante el transcurso de esta semana se dicte la conciliación obligatoria”, insistió. “Mientras tanto, vamos a tener habilitada la planta municipal hasta las 20 para que no se acumule la basura. Como paliativo, se contrataron algunas camionetas particulares que se están dedicando a la recolección domiciliaria, pero no alcanza porque no se pueden equiparar a la flota de camiones dedicada a ese cometido”, precisó.





Agregó que “el sistema tercerizado se mantendrá como refuerzo para los puntos turísticos, como la pasarela del río Azul, los balnearios y la plaza central”.





Acerca de la decisión de un grupo de vecinos de dejar bolsas de basura en la puerta del despacho del intendente, Marqués dijo que “no me gustó y me pareció desagradable, aún cuando interpreto el malestar y la bronca que pueden tener. Sirvió para visibilizar la problemática, pero es un tema que ya conocemos y expresamos nuestra voluntad de resolverlo en el transcurso de la semana y volver a la normalidad”.