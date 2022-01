Rayos, atentados y lluvia, razones de prolongados cortes de energía en la Comarca Andina

La caída de un rayo sobre la línea de 33 kv a la altura de El Pedregoso; desperfectos reiterados en la subestación El Coihue; un cable quemado a la entrada de la subcentral Las Golondrinas y hasta un intento de atentado en la zona de Leleque fueron parte de la batería de problemas que debieron solucionar los trabajadores de Servicios Públicos para reponer la energía eléctrica a la Comarca Andina en las últimas 24 horas.





En total, fueron tres cortes que se prolongaron durante varias horas. El último, se registró a las 1.20 de la madrugada de este jueves y recién se solucionó pasadas las 14.





Acerca del presunto sabotaje, los mismos operarios graficaron que “encontramos un cable de 20 milímetros preparado como boleadora y con un palo en la punta, debajo de una línea, con la aparente intención de usarse para cortar el servicio”. Dichos elementos fueron entregados a la policía, además de la correspondiente denuncia, para que el hecho sea investigado.





De igual modo, en el marco de una jornada con intensas lluvias, los operarios siguieron trabajando en distintos sectores de la región apenas cubiertos por unos cartones, ya que carecen de los elementos mínimos de seguridad.





“Nos acordamos solo cuando se corta la luz, pero no olvidemos que el sistema sigue en terapia intensiva. Nos da vergüenza ajena y ya no sabemos qué excusa poner a los turistas que no entienden tantas horas de corte. Encima que llueve y no pueden salir, tampoco se pueden quedar en la cabaña a ver una película”, graficó el dueño de un complejo de El Hoyo.





De igual modo, entre quienes más sufren los cortes de energía están los productores de fruta fina que, indefectiblemente, necesitan del funcionamiento de sus cámaras de frio. “Estamos en plena cosecha y la interrupción del servicio nos obliga a prender equipos autónomos, con un costo diario altísimo, además de no poder garantizar que se cumplan los procesos exigidos por el mercado”, detalló un chacarero de El Pedregoso.





En coincidencia, los comercios de la zona se quejan por “la interrupción de las cadenas de frío” que “nos obligan a tirar mercadería bastante seguido”. A ello se suma que, en todos los pueblos, tampoco se puede bombear agua potable.