El Hoyo: preocupación por la reiteración de excesos de las brigadas policiales especiales

La justicia investiga al menos tres hechos ocurridos en los últimos días por excesos de las fuerzas especiales de la policía chubutense de reciente asiento en la Comarca Andina (Montada y GRIM), contra vecinos de la localidad de El Hoyo.





El más reciente, ocurrido el último fin de semana, tuvo por protagonista a Santiago Quilodrán, un joven de 20 años, quien fue perseguido desde Las Golondrinas por esquivar un control. Al llegar a su casa en el barrio Valle del Pirque, los uniformados lo golpearon, insultaron y uno de ellos disparó un escopetazo a menos de un metro de su humanidad, que le ocasionó un trauma que aún no puede superar.

Otro de los hechos incluye a un conocido barbero y el tercero a un hombre también con domicilio en el mismo pueblo cordillerano.





Al respecto, el fiscal Carlos Díaz Mayer confirmó hoy que “se están investigando tres denuncias por hechos diferentes, donde habría existido alguna actividad policial fuera del reglamento o protocolos”.





“Están sindicados los posibles autores y la imputación concreta se hará si hay una audiencia de apertura. No descarto que en las próximas horas haya una comunicación sobre la formalización de la causa entre la fiscalía y policía”, adelantó. No obstante, se excusó que “es parte de la investigación” la persecución y agresión de las víctimas.





En respuesta a la preocupación expresada por los vecinos sobre “la militarización de la zona”, las agresiones y los abusos denunciados, graficó que “me parece demasiado genérico, porque también se puede extralimitar un abogado, un médico o un arquitecto. Se supone que el personal policial está para prevenir o investigar cualquier tipo de delito o infracción. Entiendo que no hay ninguna orden para sobrepasar esos límites”.





Desde su óptica, “lo importante es que hay más recursos policiales en la región, y como lo dijeron el ministro y el jefe de policía cuando vinieron a inaugurar en enero las nuevas dependencias (Policía Motorizada y Policía Comunitaria), la prioridad es mantener el orden”.





Acerca de los tiempos de pronunciamiento de la justicia, subrayó que “todavía no hay plazos establecidos. Tengo los primeros 15 días para determinar la existencia de pruebas, que nos permitirá avanzar o no. El código procesal establece que es un plazo ordenatorio y no perentorio, estoy desplegando y desarrollando todas las medidas necesarias para establecer si hubo un hecho delictivo y poder presentarme ante un juez y plantear la situación”, explicó.





Tampoco descartó que “haya sumarios internos dentro de la misma fuerza policial. Normalmente, las investigaciones son a partir de la comunicación de la fiscalía o del juez interviniente”, detalló.





Denuncia





A su turno, Érica Quilodrán denunció que su hermano Santiago Quilodrán, de 20 años, “el sábado pasado venía en moto desde El Bolsón hacia El Hoyo por la ruta nacional 40. Eran las 22.30 y se percató que estaban haciendo un control policial en la zona de Las Golondrinas. Como tenía el seguro vencido, desvió por el callejón Los Pañiles y tomó por el antiguo camino de ripio”.





Ya dentro del casco urbano de El Hoyo, observó que “el vehículo que lo estaba siguiendo prendió las balizas. Cuando llegó a su domicilio en el barrio Valle del Pirque, una camioneta negra de la Policía Rural se estacionó detrás. Se bajaron dos efectivos policiales, empezaron a insultarlo y a querer bajarlo de la moto. Les pidió que le permitan pararla para que no se caiga y se rompa. Cuando terminó, lo reducen en el piso, lo golpean, lo siguen insultando y le preguntan por qué se escapó”.





En todo momento, “mi hermano no se resistió, dejó que le digan todo lo que quieran. Tampoco se negó a mostrar la documentación de la moto. Mientras uno lo apuntaba con una escopeta, el otro saca el arma reglamentaria y disparó del lado izquierdo de su cuerpo, a un metro, al tiempo que le siguen pegando”.





Entonces, “llegan cuatro policías más del cuerpo motorizado, quienes se suman al operativo: le revisaron la mochila, le gritaban y no lo dejaban levantar. Cuando finalmente puede hacerlo, logra sacar los papeles para mostrar. Sin embargo, lo siguen amenazando diciendo que ya lo conocen y que en la próxima no se salva”.





Según recordó, “el domingo a la una fuimos a hacer la denuncia ante la comisaría de El Hoyo y el lunes el propio Santiago se presentó ante el fiscal para que tome intervención”.





Desde su óptica, “estos hechos no deben pasar, el accionar de la policía fue excesivo. Más teniendo en cuenta que se trataba solo de papeles de un vehículo. En la denuncia, mi hermano asumió su responsabilidad de haber evadido el control por no tener la documentación que corresponde”.





Reiteró que “todo esto sucedió dentro del patio de la vivienda. El disparo fue escuchado por los vecinos y hay testigos de lo ocurrido. Incluso, dentro del grupo de WatsApp del barrio se comentó el hecho. Ahora esperamos que la justicia haga las actuaciones pertinentes”.





Acerca del estado de salud de Santiago Quilodrán, indicó que “hay un certificado médico que constata que fue golpeado. Físicamente, ahora está bien, más allá de seguir dolorido. Aunque psicológicamente está angustiado luego de pasar por esta situación traumática. Ese disparo, que pasó a un metro de distancia, podría haber impactado en él y hoy tendríamos que estar hablando de otra manera”.





El joven trabaja en un conocido supermercado de la localidad cordillerana y “lleva una vida absolutamente normal. Todo el mundo lo conoce y sabe que es muy tranquilo. Por suerte, también tiene una familia que lo acompaña, pero es muy angustiante que pasen estas cosas en una comunidad tan chica y tranquila”, remarcó.





A su lado, el padre Enrique Quilodrán (policía retirado) destacó que “en los años que trabajé en la fuerza nunca vi este tipo de situaciones, como perseguir a un chico en una moto porque le faltaba un papel. Siempre hay criterios para proceder en la ruta, no puede ser que no le demos la oportunidad al conductor de un vehículo de justificar su conducta”, “Como familia estamos muy angustiados –agregó-, también la población está preocupada y todos estamos esperando que la justicia haga su trabajo”.