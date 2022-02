La golondrina levanta las líneas de Cholila y El Maitén

Así lo confirmó esta mañana el gerente de la empresa Jorge Pascual quién sostuvo que hace 30 días y apellido del propio gobierno chubutense le envió un comunicado que aún no tiene respuesta.

En diálogo con noticias del Bolsón el gerente de la empresa La Golondrina expresó que tienen que levantar el recorrido que hacen con las combis entre las localidades de Cholila y El Maitén en virtud de que la cantidad de pasajeros es escasa y los costos son cada vez más altos, “estamos generando perdidas mensuales que no son cubiertas ni por los subsidios y menos por el estado provincial”, remarco Pascual.

Además, el empresario remarco qué gobierno del Chubut tiene una deuda de más de siete millones y medio de pesos desde el año 2015, “no solo nos deben el servicio del año 2015 y 2016 que asciende a 7,5 millones, sino que también no se quieren hacer cargo de pagarnos el trabajo que hicimos durante el 2020, año de pandemia, nos dicen no hay nada firmado y no se van hacer cargo, ante este panorama tampoco podemos seguir trabajando”.

Sin apoyo local

Al ser consultado sobre si desde las municipalidades de Cholila o El Maiten hubo algún acercamiento Pascual sostuvo que no se han comunicado para nada y aseveró: “desde hoy quedan sin transporte, salvo que ya tengan alguna otra empresa apalabrada para sustituirnos”, deslizo.

Municipios

Al ser consultado por noticias del Bolsón Pascual explico qué tan solo 15 vecinos utilizan el servicio y es una situación que realmente no ha tenido una preocupación por parte de los intendentes tanto de El Maitén como de Cholila para solucionarle este problema a los vecinos.