La Provincia realiza controles en comercios de El Bolsón

El operativo se realizó desde el 21 al 24 de enero, para verificar el cumplimiento del programa de precios cuidados, medios de facturación, inscripciones y leyes de lealtad comercial y defensa del consumidor en establecimientos comerciales o de servicios de la ciudad/comarca andina.





Se fiscalizaron 101 establecimientos, detectando en 64 falta de facturación o factura alternativa. Asimismo 4 locales no contaban con terminales electrónicas de pago, y en 3 no se exhibían los precios. En todos los casos, se realizó acta de infracción y puntualmente en aquellos donde no sea aceptaba pago con tarjeta se otorgó 48 hs para la incorporación del servicios.





A diferencia de Las Grutas, en El Bolsón todos los establecimientos fiscalizados contaban con la correcta inscripción ante el fisco rionegrino.





Cabe recordar que, este año, se fiscaliza y controla a prestadores de servicio adheridos al programa previaje, a fin de detectar la correcta inscripción en la provincia.





Respecto al programa de Precios Cuidados y otras leyes de defensa del consumidor, se visitaron 4 grandes cadenas de supermercados, en una de ellas el cumplimiento fue total. Es decir, los precios estaban todos exhibidos correctamente, el valor góndola caja no tenía diferencias y los productos estaban identificados correctamente. En el resto se detectó 43 productos sin exhibición de precios.





Los controles se realizan en el marco del operativo verano, iniciado el pasado 13 de enero en los principales centros turísticos de la provincia, llevado a cabo por el cuerpo de fiscalización de la Agencia de Recaudación Tributaria.