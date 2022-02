Reclaman participación dentro de las internas justicialistas

Ante la convocatoria realizada por la Cra. Intendente de General Roca M. Emilia Soria, invitando a la Fiesta de la Manzana a las U.B. del P.J. de Río Negro, desde CONVOCATORIA 2023 manifestamos claramente que ese colectivo no es representativo de la mayoría del peronismo rionegrino ni expresa el total sentir de los compañeros justicialistas que se encuentran impedidos de participar, por permanentes trabas internas, de la vida política partidaria.

Los impedimentos a la participación del afiliado y la mirada sectaria que han tenidos las últimas conducciones partidarias, han devenido en la ausencia de un proyecto político de gobierno para nuestra provincia y la permanente y pronunciada merma en el caudal electoral, con el serio riesgo de un declive imposible de remontar. ¡Ya no solo no ganamos elecciones, sino que salimos terceros !





En este contexto, es que desde Convocatoria 2023 insistimos en reclamar públicamente a la actual conducción partidaria y a los representantes institucionales que se abra el Partido Justicialista a una amplia y total participación de los afiliados en la vida interna que no es otra cosa que una democratización esperada por miles de peronistas, y en las candidaturas sin condicionamiento alguno a su adhesión o pertenencia a las Unidades Básicas creadas por la última reforma de la C.O que han dividido y atomizado al PJ en casa localidad. Pedimos que se retrotraiga a la situación anterior a dicha modificación, para que en cada pueblo pueda haber una voz unida y fuerte del peronismo y no esta imposición de las UBs truchas que solo permiten la centralizaciòn del poder partidario en un Consejo Provincial, que para colmos, tampoco fue elegido por nadie. Hay que facilitar y no hacer complejos todos los pasos para la incorporación de nuevos afiliados.





Hemos venido exigiendo y seguimos exigiendo la democratización del partido y la construcción de un peronismo amplio y con vocación de gobierno real. Hasta el momento, no han existido pronunciamientos ni decisiones de quienes hoy tienen la responsabilidad de conducir, en el sentido planteado.





Por falta de todo esto, la foto que se publique con la presencia de la Intendente de Gral. Roca y sus exclusivos invitados, evidentemente no será la imagen del peronismo en su totalidad ni representa esa “unidad” que algunos pregonan pero no construyen.»





