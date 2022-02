Un hombre murió luego de caer al río Limay con su camioneta

El incidente ocurrió este martes después de las 21h a la altura del puente del río Limay. Testigos aseguraron que el vehículo se movió lentamente hasta caer y quedar completamente bajo el agua. Pasada la medianoche lograron sacar el cuerpo sin vida de un hombre. El incidente ocurrió este martes después de las 21h a la altura del puente del río Limay. Testigos aseguraron que el vehículo se movió lentamente hasta caer y quedar completamente bajo el agua. Pasada la medianoche lograron sacar el cuerpo sin vida de un hombre.





La noche del martes (22/2) se vivieron horas de extrema tensión luego de que una camioneta Nissan Pathfinder cayera en el río limay, en el sector del puente que una a las provincias de Neuquén y Río Negro. El incidente se produjo pasadas las 21h pero los trabajos de rescate continuaron hasta después de la medianoche.





Un testigo relató a Noticiero Seis que logró ver a la camioneta del lado de Río Negro, en una zona que se utiliza como estacionamiento informal, y que apareció lentamente en dirección al río hasta que cayó. El hombre, visiblemente afectado, no pudo precisar si el vehículo estaba estacionado o si circulaba desde la ruta 40.





Según comentó, debido a la poca luz en el momento no pudieron distinguir cuántos pasajeros se encontraban a bordo pero que atinaron a gritarle que se arrojaran para no caer al agua. Sin embargo no vieron ninguna respuesta desde el interior y presenciaron como el vehículo cayó y flotó por un instante. Luego la corriente del agua la llevó hasta debajo del puente, donde golpeó contra los pilotes para luego girar y quedar bajo el agua con las cuatro ruedas hacia arriba en el lado este del puente.







Tras la llegada de Prefectura Naval un equipo de buzos tácticos iniciaron las tareas de rescate pero las condiciones del rio no les permitieron divisar cuántos ocupantes estaban bajo el agua. Solo pudieron constatar que las puertas se encontraba trabadas.









Recién a las 0.25h, y con asistencia de una retroexcavadora, se logró arrastrar la camioneta hasta la orilla y confirmar la presencia del cuerpo sin vida de un hombre.





En el operativo intervinieron también la Policía de Neuquén y Río Negro, Bomberos Dina Huapi, la Municipalidad de Dina Huapi y el guardaparque del Parque Nacional Nahuel Huapi. También se dio conocimiento a la Fiscalía provincial de Río Negro, a partir del trabajo del fiscal de turno Tomás Soto.





Fuente: Bariloche2000