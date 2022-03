A un año del 9M. “Fue un año muy largo”, sostuvo Flores

Así lo gráfico Víctor Flores jefe de la brigada de incendios de Las Golondrinas, al ser consultado por noticias del Bolsón sobre este primer aniversario desde la catástrofe que se desató en la región el pasado 9 de marzo del 2021, el brigadista no solo destacó lo largo que fue este año con la promesa que lentamente parece que se va a cumplir con la nueva sede qué sucumbió bajo el poder de las llamas sino también se refirió a cómo nos manejamos luego de lo sucedido.

Esta mañana noticias del Bolsón volvió a la brigada de incendios forestales de Las Golondrinas y diálogo con su titular Víctor Flores, al ser consultado sobre cómo sobrellevaron este año el mismo detalló, " fue un año bastante largo con respecto a la central por el hecho de que se demoró un poco la reconstrucción. Pero bueno acá estamos ya con lo que se había prometido por lo menos esta bastante avanzado en su construcción".













Volver a empezar.

Al ser consultado sobre un balance de lo que sucedió durante este año Flores no dudo en detallar que hay que borrar y empezar de nuevo, “hay que seguir trabajando mucho, empezar a trabajar mucho con la comunidad, Nosotros internamente también es como hacer un borrón y cuenta nueva, pero en toda la comarca no solo acá en golondrinas y empezar a trabajar mucho para el afuera en prevención , otra vez a volver con la prevención que en un tiempo se trabajaba mucho con las escuelas, con el poblador y eso se había cortado y ahora es momento de volver a empezar”.

Estar previstos

Al ser consultado sobre cómo se trabajó en la prevención desde las grandes bosques que se observa que aún no tienen raleos, que no están cuidados Flores explico, "convengamos que no ha cambiado mucho, todo sigue igual, si la gente se asustó mucho y a limpiado algo alrededor de sus hogares pero en general no ha cambiado mucho desde el pasado 9 de marzo hasta ahora", rápidamente el jefe de la brigada de incendios de Las Golondrinas agregó: " en incendios más chicos no con tanta agresividad se puede hacer algo, pero en casos como lo que pasó 9 marzo anterior con ese viento y las condiciones meteorológicas hay que tener mucho cuidado. Así como nosotros lo tenemos para trabajar con el fuego, la gente de la comunidad también tiene que estar atento tomar resguardo, si pasa algo que no sea una improvisación de salir y ver que se hace, cómo pasó ese día, porque creo que ese día nadie creía que se le iba a quemar su casa y se quemaron mas de 400 casas”, sentenció.