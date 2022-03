Alerta, continúan las estafas telefónicas en la comarca

Varios vecinos de la comarca se contactaron con NoticiasdelBolsón para alertar sobre la situación de estafas telefónicas involucrando a personas conocidas.





Antonella relato, lograron entrar a mi WhatsApp desde un dispositivo por un mensaje de texto que me llego a mi teléfono donde me robaron todos mis contactos, con otro número de teléfono empiezan a mandar mensajes a mis contactos diciendo que yo tenía un problema de salud y estaba vendiendo 3000 o 2000 dólares. Pasaban un número de cbu para que transfieran con todos los datos, mis contactos me avisan de esta situación y una amiga mía descubre que es una mujer de Tucumán.





Esto también me lo efectúan desde Instagram confirmo la vecina, desde allí roban mi foto y la colocan en wasap, de esa forma mucha gente confió que era yo. Desde mi lugar quiero alertar de esta situación.

La joven atenta a lo que ocurría posteo para que se preste atención.





Esto también ocurrió con un médico reconocido de la comarca Sebastian Villate, a quien también le hackearon el celular, llamaban ofreciendo dólares a la venta en su nombre. El medico se contactó para que se reporte la situación.