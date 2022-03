Campaña solidaria buscar entregar útiles escolares a niños de El Bolsón

Desde la fundación Lemuel lanzaron la campaña Mas Útiles que Nunca, una vez que terminaron las colonias de vacaciones rápidamente se pusieron a trabajar en darle una contención a los niños que comenzaban el ciclo lectivo, sobre todo notando la falta de recursos para adquirir algunos elementos educativos.

Esta mañana noticias del Bolsón diálogo con David Almirón quien es integrante de la fundación Lemuel y me explico sobre el alcance de la campaña solidaria, " al ver a través de las colonias las necesidades de muchos niños en este ciclo escolar que no pueden acceder a comprar todos los útiles, o alguna familia directamente de muchos integrantes no poder comprar los útiles hemos decidido y propuesto esta campaña solidaria, Más Útiles que Nunca”, sostuvo.

Sobre la campaña en si sostuvo que se basa en recolectar útiles, así sean útiles usados en buen estado, útiles nuevos, recolectar para ayudar a los que menos tienen, “en este caso es muy importante ya que estamos arrancando en marzo las clases y se ve mucho la necesidad por cómo está la situación, se ve mucho la necesidad de conseguir los útiles escolares”, explicó Almirón.

Todos los interesados en colaborar con esta campaña solidaria podrán dirigir las cosas que vayan a donar a la sede de la fundación Lemuel que está ubicada en el barrio Luján sobre el callejón Antuco o directamente comunicarse telefónicamente por WhatsApp con los integrantes de la fundación al celular 2944 15-3431, quienes irán a cada uno de los domicilios para retirar las cosas que sean donadas.

Cierre a todo bingo

Finalmente, Almirón destacó que el cierre será el próximo sábado a las 15:00 horas con un té y un bingo donde además de premios sorpresa, el premio central será un sillón, de esta manera buscan desde la fundación Lemuel retribuir un poco toda la generosidad de aquellos que donen los útiles escolares.