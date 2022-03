Chubut: Arcioni aceptó la renuncia de Leonardo Das Neves

Mariano Arcioni, le aceptó hoy la renuncia al ministro de Seguridad, Leonardo Das Neves, la cual había puesto a disposición luego del accidente protagonizado por el Ministro de Seguridad de Chubut, Leonardo Das Neves, donde chocó contra un ciclista sobre Ruta Provincial N°7, cerca de Trelew.





“Por las razones que todos conocemos fue que acepte la renuncia de Leonardo Das Neves, entendiendo que en estos momentos se debe abocar a lo sucedido, y estar a disposición de la familia y los trámites que requiera el hecho”, manifestó Arcioni y adelantó que “en los próximos días daremos a conocer el nombre de su reemplazo”.





En los próximos días, el mandatario provincial dará a conocer su reemplazo.





Renuncia





Este viernes 25 de marzo, el ministro de Seguridad, Leonardo Das Neves, le presentó la renuncia al Gobernador, indicando las razones por las cuales dejaba el cargo.





“Las repercusiones del siniestro vial en mi faz personal, ante la presencia de un ciudadano chubutense con pronóstico reservado, son negativas causando hondo pesar en mi persona, y no me permite mantener la claridad y energía que día a día se requiere para mantener las funciones inherentes a un Ministro de Seguridad”, señala el documento que presentó Leonardo Das Neves resaltando que “en mi lucha diaria he pretendido mantener en los más alto los estándares del Gobierno del Chubut, del Ministerio de Seguridad y de la Policía del Chubut, y ante una circunstancia de carácter personal, bajo ninguna manera quiero que se ponga en duda el accionar de los mismos, y mucho menos se ponga en duda la veracidad de la investigación donde un ciudadano chubutense sufre heridas de consideración en un siniestro vial cual yo soy parte”.





Accidente





El pasado jueves por la tarde, el ministro de Seguridad de Chubut, Leonardo Das Neves, chocó contra un ciclista sobre Ruta Provincial N°7, cerca de Trelew.

Debido al fuerte impacto, el ciclista de 40 años fue trasladado de urgencia al hospital de Trelew con graves heridas.

Según informaron fuentes policiales, el ministro se dirigía con su familia a Rawson sobre Ruta 7, a bordo de la camioneta oficial, una Ford Territory.





Según testigos del hecho, el ciclista habría salido de los tamariscos, lo cuales dificultan la visibilidad en la ruta.





Tras lo ocurrido, Das Neves dialogó con la prensa presente y sostuvo: "Es un hecho lamentable y mi única preocupación en este momento es que la víctima esté bien".

"Venía tranquilo, muy feriado y apareció de la nada, verán que no hay ni una frenada. Los otros automovilistas coinciden que no lo vieron y apareció, parece que desde los tamariscos al costado de la ruta", añadió.