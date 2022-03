Conflicto con UTA, por esta situación mañana tampoco habrá transporte público ni escolar

Los trabajadores de la empresa La Golondrina aseguraron esta tarde que continuarán con el paro que llevan adelante por tiempo indeterminado en tanto y en cuanto la unión tranviarios automotor no decida retirarse de la empresa.

Con respecto al conflicto con la UTA Elia Zapata explico: “los de la UTA vinieron hoy a la mañana, se presentaron a las 10:00 y no los dejamos entrar. Los sacamos y le dijimos que no queremos al gremio y salvo los gritos de siempre, no hubo ningún tipo de violencia”, detalló el referente de los empleados.





Más adelante el trabajador explicó que el delegado gremial que llegó desde la provincia de Chubut les faltó la palabra dado que sostuvo que iban a echar hacia atrás la candidatura de Daniel Giménez para volver dentro de un par de semanas para dialogar con los trabajadores, sin embargo, minutos más tarde estaban armando una elección fraudulenta en el centro de El Bolsón”, explico Zapata.













Sin transporte





Finalmente, el trabajador del volante explicó que según les hicieron saber otros trabajadores de otras empresas, el artículo 9 del gremio sostiene que las elecciones deben ser en el lugar de trabajo y en horario de trabajo por lo que está elección es de dudosa legalidad por lo que buscarán una ayuda legal para saber cómo proseguir.





No obstante, dejo en claro que el paro de la empresa La Golondrina continúa firme hasta tanto el gremio de la Unión Tranviarios Automotor no deje tranquila a la empresa, de esta manera certificaron que mañana tampoco habrá ningún servicio Urbano, media y larga distancia, tampoco los servicios escolares.