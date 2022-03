La Comarca Seguros nos da algunos tips sobre los distintos seguros.

Esta mañana dialogamos con Patricia Jackiw quien es coordinadora de la agencia de seguros La Comarca en relación a la cantidad de accidentes que se registran en el último tiempo y lo importante de contar con un seguro automotor al día y en regla. también detalló que en su agencia seguradora, que tiene sucursales en toda la región, se ha notado un incremento de denuncias por robo de neumáticos de auxilio.

Primeramente, Patricia explico que los conductores tienen que ver la fecha de vencimientos de sus carnets de conducir, “es muy importante y que tengan en cuenta cuando se le vence y también es importante que tengan precaución porque últimamente está habiendo mucha gente en la ruta y con esto de la temporada estival hay mucho tráfico. Así que es importante tener el carnet de conducir habilitado que estamos viendo que por ahí hay mucha gente que no está no hizo la renovación en tiempo y contar con la cuota de seguro al día más que nada en caso de un siniestro”.













Seguro y VTV

Consultada sobre si es requisito indispensable tener la verificación técnica al día, la titular de seguros La Comarca explico qué es fundamental aparte de ser una cuestión legal tener la VTV aprobada, sin embargo, para el seguro que ella representa, seguros Rivadavia, no es un requisito indispensable al momento de reclamar por un siniestro. Esto hecha por tierra con muchas versiones que daban cuenta de que si no tenía la VTV aprobada el seguro no te cubriría.

Seguidamente informó que se sumaron a la campaña “Evitar accidentes está en nuestras manos” de la Asociación Argentina de Compañías de Seguros”.

“Una velocidad segura, no solo protege al conductor, sino también a los que comparten con nosotros la ruta”, enfatizo Patricia.

Vacaciones y países limítrofes

“Si durante tus vacaciones tenés pensando viajar al exterior del país con tu vehículo, te recomendamos que imprimas el certificado de cobertura de tu seguro, de esta manera evitas inconvenientes si no tenés conexión fuera del país y no podés acceder a la documentación correspondiente”, recomendó sobre todo pensando en la conectividad.

Seguros de motos y bicicletas

En nuestra agencia contamos con uno de nuestros productos premium para motocicletas. El mismo cuenta con las siguientes coberturas:

🏍 Responsabilidad civil

🏍 Perdida total por accidente, incendio, robó o hurto.

🏍 Daño parcial por granizo

🏍 Asistencia y remolque las 24 hs.