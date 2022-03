Lago Puelo | “Creo que la próxima sesión no voy a estar”, dijo Dammer

De esta manera el concejal de Lago Puelo Teo Dammer dejo en claro que está cansado de formar parte de un municipio que hace la plancha, de la falta de respeto y comunicación que recibe desde el poder ejecutivo municipal. También hablo de aquellos que son foráneos y vienen solamente a cobrar un sueldito, “la gente necesita respuestas hoy, no ver cómo se pelean por Quién va a ganar en el 2023”, explico Dammer que cerro su alocución muy emocionado, con la voz quebrada sosteniendo, “Creo que esta es mi última sesión”, ante la impasividad del cuerpo que no hizo ninguna refracción y continuaron la sesión hablando del 8M.





El concejal de Lago Puelo Teo Dammer tomo la palabra durante la última sesión y por más de 10 minutos y dio cuenta de las falencias que observa en los últimos dos años de gobierno a cargo del intendente Augusto Sánchez, a quién acusó de hacer la plancha, “Vivo en el sector de golondrinas, hace 2 años que estamos sin agua. Es decir desde hace un año antes del incendio que estamos sin agua, ayer estuvimos trabajando en la chacra y nos encontramos con una vecina que tenía 20 cm de agua en el tanque y algunos recipientes que pudo juntar de las lluvias, prácticamente puedo decir que lo que estamos haciendo es abandono de persona”, explico el concejal Teo Dammer sobre la situación de los vecinos de Golondrinas a un año del incendio y destacando que esta situación de faltante de agua se remonta mucho antes desde el trágico siniestro del 9 de marzo del 2021.





Seguidamente el concejal que de a poco fue esbozando lo que terminaría siendo una renuncia anticipada agregó, “de esta situación somos todos responsables y más responsabilidad tiene el municipio, a mí me parece que hay que poner cartas en el asunto sobre todas estas cuestiones porque por un lado se habla de igualdad, pero cuál es la igualdad con esta gente".





Seguidamente se refirió particularmente al incendio, “a un año del incendio en las chacras nunca se acercó un funcionario de producción, ahora se acerca un problema que tiene que ver con las plagas de vegetación que no habíamos visto antes y quién les va a dar una mano a los productores. Producción no sé qué está haciendo, los productores nos sentimos desamparados”, explico el concejal que dé a poquito y va dando forma a lo que terminaría siendo el anticipo de una renuncia





Hacer la plancha y pino mojado para el plan calor





Mas adelante Dammer hablo de dos años de gestión que parecieran que están haciendo la plancha, “decirle al Señor intendente Augusto Sánchez que es suficiente, 2 años de hacer la plancha la gente está necesitando a gritos y él no se da cuenta. Él dice por encima --no hicimos todas las cosas--, los módulos no sé si se construyeron el 60%, dijeron que en 3 meses los iban a tener, pero no se hicieron, pasaron un montón de cosas entre medio hubo denuncias y demás, pero ósea estamos otra vez en el invierno con temperaturas muy bajas, se vienen los otoños como los de antes que son muy buenos. ¿Pero qué respuesta le damos a la gente? Me están diciendo que todavía no se juntó la leña del plan calor, ¿Qué?, estamos esperando a pleno invierno para darle pino mojado a la gente, me parece que esta no es la solución”.





Me estoy despidiendo de este cuerpo





Más adelante el concejal Dammer explicó que durante estos dos años se cansó de dar información, de querer ayudar, de querer hacer un montón de cosas, “en estos dos años no se me prestó mucha atención confesó el concejal quién fue contundente al decir: "soy nacido en Lago Puelo y tengo que decir que nunca vi el pueblo como los tenemos hoy, sin luces, las calles destruidas, las plazas abandonadas. Hoy por hoy un poco me estoy despidiendo de este cuerpo, el martes voy a tomar licencia porque me parece que voy a dejar mi espacio para que venga un compañero de atrás que pueda hacer las cosas que yo no pude hacer. Lamentablemente, no voy a seguir estando porque no me gusta hacer la plancha sentenció".





Que le ensañamos a los jóvenes





Con todo Dammer hablo de la juventud reflexionando: “que le estamos enseñando a los jóvenes, los que van a ser el futuro, ¿quién va a querer transitar la política sí ven todo lo que se está haciendo?”, "a mí me duele un montón porque yo cuando tuve 18 años tuve la decisión de participar en política y no me voy arrepentir nunca. Pero no le puedo decir a mis hijos que hagan lo mismo que yo, porque enseguida me reprochan y me sacan a la luz los malos ejemplos que venimos dando", sostuvo un concejal abatido por la situación y las faltas de respuestas, y cerró quizás su última locución en el concejo deliberante sentenciando, "la próxima sesión no voy a estar".

Un ejemplo que deberían revisar varios de sus pares no solo de Lago Puelo sino de toda la región, preguntarse para que llegaron a ese lugar y que han hecho por sus vecinos, ¿Qué logros han tenido?

Felicitaciones señor Dammer.