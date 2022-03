Malvinas, el reconociendo a los héroes ¿Cómo qué no?, como que no van a estar, tienen que estar en todas las plazas en todo el país.





Pregunto retóricamente el artista Diego Funes, al ser consultado sobre el reconocimiento que deben tener los héroes de Malvinas, sobre todo al estar acercándose la fecha en que se cumplen 40 años de la guerra, “los combatientes son esa gente que te miran a los ojos así y son tan de verdad qué mierda la p*** que lo parió, como que no, eso es como que no, si yo lo puedo hacer, como que no van a estar, tienen que estar en todas las plazas en todo el país, son los únicos héroes que tenemos, aparte tienen un alma que espectacular ¿cómo que no se puede hacer?" enfatizó el artista.





A pocos días de cumplirse 40 años de aniversario de la guerra de Malvinas el artista bolsonero Diego Funes acompañado por 2 de sus compañeros artesanos trabajan en una obra que reconoce no solo a los caídos en la gesta de Malvinas, sino que también a los pequeños angelitos como denominó a los integrantes del ARA San Juan, la misma obra también fusiona la mano de Dios, la copa del mundo y también el legado que dejó el cardiólogo Néstor Favaloro a la humanidad.













Diego cuenta que la escultura iba a ser un mochilero, “La verdad en realidad primero iba a ser un mochilero, pero se me ocurrió justo a 40 años y entraba justo la mochila Qué es el país lo que significa para nosotros”.

Va todo entrelazado en realidad, explica Diego y detalla, “el mochilero fue la primera imagen que tuve de lo que se me ocurrió del árbol, después de ahí empieza a surgir de todo, sale todo después de hablar con él, (el árbol), la comunicación cambia primero que nada si, es el soldado para los 40 años de la guerra, va con acompañado con el ara San Juan, las válvulas esa que están arriba que son el corazón de Favaloro, con la cara de Favaloro Mirando a la obra de mi mamá que está allá en la bosque tallado, los nombres de las viejas, el Diego del otro lado con la copa del mundo”, nos cuenta le artista mientras en su mente sigue tomando forma la obra.













Finalmente, Funes destacó que la obra va a poder observarse el próximo 2 de abril, aunque no va a estar terminada y detallada como él le gusta, pero va a estar para el 40 aniversario de la gesta de Malvinas.

Al momento de consultarle Qué significa Malvinas para él, luego de un amplio silencio reflexiono: “Son los únicos Héroes que tenemos en la Argentina sostuvo con la voz quebrada llegó que al ser consultado por los Navegantes del ARA San Juan dijo esos son angelitos chiquititos todavía los otros son héroes de enserio.

















Finalmente Funes hablo de aquello que volvieron ya lo que quedaron en las Islas "está abra salió acá porque salió acá, pero hace años que la quiero hacer, quería hacer algo atrás en la plaza de los ex combatientes, estaba el proyecto para el diseño de la obra todo, pero he tenido la suerte de encontrarme con un montón de esa gente que te miran a los ojos así y son tan de verdad qué mierda la p*** que lo parió, como que no, eso es como que no, si yo lo puedo hacer, como que no van a estar, tienen que estar en todas las plazas en todo el país, son los únicos héroes que tenemos, aparte tienen un alma que espectacular ¿cómo que no se puede hacer?", cerro el artista atravesado por una fuerte emoción y repitiendo como que no van a estar.