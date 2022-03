"No es la solución a los cortes de energía" dijo Palma sobre las nuevas camionetas.

Finalmente llegaron a Lago Puelo las camionetas que compró la provincia de Chubut destinadas al servicio público del noroeste, en diálogo con la prensa Mauro Palma sostuvo que esto no es la solución a los cortes de energía que sufre toda la región, " sin dudas Qué es una herramienta indispensable y fundamental pero también hay que tener en cuenta que la solución de fondo es el interconectado soterrado como corresponde”.





En contacto con noticiasdelbolson Palma explicó que esta compra es un primer paso muy importante “hace 18 años que no se compraban móviles, pero no se olviden que las podas todavía no se realizan, no se reciben los elementos para trabajar como corresponde”.

De hecho, agregó que de estas cinco camionetas todavía no pueden salir al servicio porque no tienen más que el ploteo, “Ahora hay que equiparlas con todos los elementos necesarios para que puedan salir al servicio”, detallo Palma.





“En el último tiempo hemos padecido los incendios, con pérdida de viviendas, una emergencia muy grande, la gente ha sido muy golpeada en la Comarca, y como trabajadores del sector no solo estamos en Lago Puelo, sino también aglutinamos cinco localidades en la Comarca, desde Parque Nacional Los Alerces, Cholila, Epuyén, Indirectamente El Maitén, El Hoyo, Lago Puelo y zona de influencia”.



“Es muy complicado no contar con las herramientas necesarias, trabajamos con alta, media tensión, usuarios domiciliarios, la última milla, el usuario final.Estos vehículos son una herramienta fundamental para recorrer las líneas y restablecer las líneas cuando estén ‘caídas’”, sintetizó Palma.





Se trata de dos camionetas doble cabina 4x2 y una camioneta 4x4 modelo Alaskan; y dos camionetas doble cabina 4x2 Amarok por un monto de $ 31.523.000,00.



Soterrado

Sobre el tan mentada obra Arcioni declaro, “la obra de El Coihue, que es una obra de repotenciación que se estaba conversando hace más de 20 años y hoy es una realidad, ya que próximamente se está llamando a licitación con un aporte de la Provincia, de Río Negro y también de Nación.