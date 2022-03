Ñorquincó, conquistando derechos, el 75% de los bomberos son mujeres

En el día internacional de la mujer viajamos hasta la localidad de Ñorquincó para entrevistar a Romina Bascuñan, ella es una de las 8 bomberas que tiene el cuartel de la mencionada localidad.

Esta mañana en un día muy especial noticiasdelbolson viajo a Ñorquincó para entrevistar a una de las mujeres que hacen historia en esa comunidad, se llama Romina Bascuñan, y nos contaba, “la verdad que estamos todos muy contentos de haber tenido el fin de semana nuestro juramento y así poder estar a disposición de la comunidad”.













Con todo las voluntaria resaltó, “es muy importante también poder trabajar hoy 8 de marzo que es un día especial y estoy haciendo mi guardia, lo que me corresponde, la verdad que estoy muy contenta y agradecida también y como siempre decimos que la comunidad sepa que estamos cumpliendo nuestros servicios y sepan que pueden contar con nosotros que estamos para eso, nuestro trabajo es estar al servicio de la comunidad y realizando lo que nos corresponde y como decimos somos un ente de primera respuesta por eso estamos siempre a disposición”, explico Romina una joven voluntaria y mama.









Seguidamente se refirió al deseo que tiene cada mañana cuando se coloca el mameluco de bombero y sale cumplir sus tareas, “pienso siempre en estar al servicio de la comunidad y cada vez que tengamos que salir ante una actuación que salgamos, volvamos todos; porque la verdad es que en ese sentido siempre estamos ahí pensando y el deseo de que siempre que salgamos a brindar nuestro servicio podemos volver a nuestro cuartel todos bien”.









El abrazo de sus hijos





Sobre la recompensa más grande Romina no dudo en explicar que el regreso a su hogar, el rencuentro con sus dos hijos es todo lo que necesita, “soy mamá, tengo dos hijos y eso me emociona muchísimo y la verdad que ellos están muy felices siempre cuando llegó me abrazan y me dicen, --sos grande y gracias--, es lo que pasó el día domingo cuando juramos como bomberos me abrazaban y no paraban de darme la gracias”, explicó Romina visiblemente emocionada sabiendo que está dejando una enseñanza muy grande a sus hijos.