Ñorquincó ya tiene su cuartel de bomberos oficialmente inaugurado

Desde el pasado domingo la ciudad de Ñorquincó, no solo cuenta con un cuartel oficialmente inaugurado, sino que también juraron como voluntarios sus primeros 12 bomberos. Dialogamos con el intendente Félix Moussa quien es integrante de la comisión directiva y alma mater de la creación del cuartel.

Primeramente, Moussa realizo un repaso por la historia le edificio que fue construido en el año 2006 pero no fue sino hasta este fin de semana que fue inaugurado como corresponde, “en el 2006 se inaugura el físicamente el edificio, pero no había nada, no teníamos formación de los que hoy hacen guardia y son bomberos, no teníamos maquinaria, no teníamos equipos, herramientas. A mí me empezó a preocupar y me empecé a ocupar del tema entonces luego de pedir un subsidio se pudo comprar dos equipos de ataque rápido del fuego, más una bomba de agua 250 qué es una bomba con mucha fuerza, herramienta de las que estás viviendo y el equipo para los chicos, la vestimenta, cascos, botines, mamelucos y así fuimos armando de a poquito nuestro cuartel”.









5 vehículos nuevos





Sobre la donación de 5 vehículos por parte de la armada Argentina, explico: “un integrante del tribunal de cuentas, me dice: --- vos sabes que mi primo me dice que hay unos camiones en la armada Argentina qué pueden ser donados para Ñorquincó, si es que así lo necesitan--, obviamente le hice una nota y fui a Buenos Aires en esos días, se la lleve personalmente a la armada, también asegurarme de que esa nota llegue, la traje refrendada y al poquito tiempo nos dan la grata noticia de que 5 vehículos, que son útiles para Ñorquincó, por la zona difícil que hay, los caminos y demás nos lo donaba la armada Argentina”.





Se trata de 4 camones y una camioneta carrozada, todos 4x4, salvo uno que es 6x6, “este nos viene como anillo al dedo para en época invernal entrar a asistir a los vecinos de la zona rural, cuando tenemos un metro de nieve con este entramos tranquilos”, confeso Moussa al tiempo que mostraba la foto de un camión militar de gran porte, pero además se da la particularidad de que entre ellos hay un Unimog ya convertido en autobomba por lo que esa unidad pasara directamente al cuartel del bomberos voluntarios, explico Moussa.









Finalmente destaco la entrega de todos los integrantes de la comisión directiva recientemente formada y que ya se avocaron a tramitar la personaría jurídica tan importante para la vida institucional del cuartel.