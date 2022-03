Nuevas ofertas académicas a los estudiantes de nivel medio

Esta mañana el viceministro de educación Adrián Carrizo, junto a la coordinadora de Educación zona Andina Sur, Patricia Campos y la directora de educación secundaria Prof. Patricia Licera, recorrieron los centros de educación media de El Bolsón realizando un análisis sobre la post pandemia que estamos atravesando y cómo ha influido en los estudiantes. En la oportunidad el viceministro se refirió también a las nuevas ofertas educacionales con una salida laboral inmediata que serán implementadas en el próximo semestre.





Estamos transitando la post pandemia y creo que es el principio del fin de una etapa bastante caótica. No solamente para nuestra provincia, el país sino para todo el mundo, explico el viceministro de educacion Adrián Carrizo esta mañana en El Bolsón.





Seguidamente el funcionario detallo que los altos índices de vacunación, el cuidado exhaustivo que hemos tenido en nuestra escuela, la aplicación del protocolo genera una ventana para poder iniciar el ciclo lectivo con los agrupamientos completos, “Más allá de eso a nosotros también nos genera la posibilidad y la responsabilidad de evaluar Cómo ha sido transitada, una vez finalizada la bimodalidad, en el ciclo lectivo 2020 2021 y en particular lo estamos iniciando la escuela secundaria rionegrina porque también la escuela secundaria rionegrina tiene un trayecto digamos, prematuro de incorporación de este nuevo diseño curricular”.













Evaluar el tránsito de las trayectorias escolares en la pandemia





Con todo, Carrizo sostuvo que este diseño es ejemplo en todo el país y esta escuela secundaria rionegrina ha atravesado dos años de pandemia, “Por lo general el 50% de la aplicación de este nuevo diseño curricular y de este nuevo formato, fue atravesado por la pandemia y lo que estamos haciendo aquí hoy es lo mismo que hicimos ayer en escuelas de Bariloche, mañana vamos a estar en Ñorquinco y Pilcaniyeu, Qué es evaluar en tránsito de cómo han sido las trayectorias escolares de nuestros estudiantes en el proceso de la pandemia”.





Seguidamente el viceministro propone no solamente quedarse con ese diagnóstico, sino también trabajar en nuevas propuestas para que los estudiantes que están en condiciones de la terminalidad del ciclo lectivo y del nivel puedan tener más herramientas para desempeñarse no solamente con nuevo concepto nuevo de contenido y más herramientas para la vida siguiente que pueden ser el nivel superior, universitario o aquellos estudiantes que no puedan tener acceso a esos niveles de educación que tengan la posibilidad de insertarse en el mundo laboral, “estamos generando nuevas propuestas de acompañamiento, No solamente la finalización del bachillerato sino también certificados de capacitación con alcance nacional”, sostuvo.





Capacitaciones laborales simultaneas





Sobre las nuevas herramientas que se propondrán a los estudiantes Carrizo explico que más allá de los Clanes (certificado de alcance con certificación laboral), que tienen alcance nacional. También estamos trabajando con una nueva propuesta de complementar el bachillerato con la educación técnica profesional, esto con la mira de ofrecerles aquellos estudiantes una salida laboral.





Además, remarco que desde el ministerio lo que están haciendo es complementar el saneamiento que tiene que hacer la sociedad en su conjunto en esta reconstrucción del tejido social que ha dejado la pandemia, no solamente en el ámbito educativo sino en el ámbito familiar, socioeconómico que ha dejado secuelas muy importantes, “a nosotros nos toca desde el ámbito educativo poder generar nuevas propuestas y herramientas para aquellos estudiantes que están comprendidas entre los 15 y 18 años, por eso estamos trabajando en una propuesta para lanzarla luego del segundo semestre, de formación profesional, “son cursos que combinamos bachillerato con formación profesional para generar una herramienta más, no solamente vamos a reforzar la implementación de la escuela secundaria rionegrina sino que también le vamos a incorporar una nueva herramienta que son estos estás capacitaciones laborales para nuestros estudiantes. Pero también a la vez vamos a hacer una nueva propuesta educativa en Rio Negro, qué es la combinación entre el bachillerato y la formación profesional”, sentenció Adrián Carrizo.