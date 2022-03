Sin transporte urbano y escolar en toda la comarca andina por tiempo indeterminado

Es por una medida de fuerza que realizan los trabajadores de la empresa de transportes La Golondrina en rechazo a la presencia del Gremio UTA, según denuncian recibieron aprietes por parte del gremio. Sera desde mañana miércoles y por tiempo indeterminado.





Luego de presentada la problemática que tienen los trabajadores de la empresa La Golondrina con el gremio de Unión Tranviarios Automotor hoy decidieron en asamblea, realizar un paro total y por tiempo indeterminado que afecta a todas las líneas inclusive el transporte escolar así lo detalló Elías Zapata uno de los trabajadores, “mañana vamos a parar todo lo que es transporte de pasajeros, lo que es escolares, Por qué sentimos que estamos muy presionados por la UTA”, explicó el trabajador.

Seguidamente Zapata agrego que primero que nada todos queremos preservar la fuente laboral, “seguimos sosteniendo lo del supuesto delegado que puso la UTA, Daniel Jiménez, que nos está como queriendo amenazar, yo lo tomo de esa manera, no sé cómo será o porque nos trata de una forma. No creo que esa sea la forma de actuar, pero ellos tendrán su forma de manejarse”.









Con todo el mecánico de la empresa volvió a pedirle disculpas a la gente, a los pasajeros por el paro de ayer e hizo hincapié en que tengan en cuenta que mañana van a hacer un paro, todos los servicios de la empresa, “se para totalmente por tiempo indeterminado”.

No queremos al gremio

A su tiempo Pablo Lezcano, otro de los trabajadores de la empresa agregó: "yo hable personalmente con el secretario de la Uta José Pérez y me dijo que Jiménez era el delegado a partir del 31 de marzo. Porque fue el único convocado, llegó la carta documento cómo lo dijimos ayer de Daniel Jiménez o sea ¿él se va a botar a el mismo?, se consulta Lezcano al tiempo que también la pregunta retórica que surge en el grupo es ¿Qué representatividad puede tener?

Mas tarde coincidió con sus compañeros en que se siente amenazado, “yo también estoy de acuerdo con Elías qué es amenazante como se manejan, yo tampoco tengo en un sindicato y también recibí los audios amenazando de que van a estar sí o sí, y van a estar todo el tiempo que sea necesario acá en el playón, por eso el corte va hacer total y por tiempo indeterminado o sea no solo por mañana, por tiempo indeterminado hasta que se solucione la situación, porque no queremos al gremio, queremos cuidar las fuentes laborales”, sentencio le trabajador quien sostiene que la empresa tiene 53 empleado y solo uno es quien piensa distinto, los 52 restantes no quieren a la UTA en la empresa.