Últimos días para inscribirse en los Juegos Comunales Chubut 2022

Continúan abiertas las inscripciones para los Juegos Comunales que se disputarán en Epuyén (Zona V) los días 4 y 5 de mayo, y que tendrán tres categorías. Atletismo, Tenis de Mesa y Futsal serán las disciplinas para chicos y chicas Sub 10: clases 2012, 2013; Sub 12: clases 2010, 2011; y Sub 14: clases 2008, 2009.





Aquellos interesados en participar, podrán anotarse directamente en las oficinas del Gimnasio Municipal (Av. Soberanía Nacional y Los Maitenes), por mail a areadedeportedecholila@gmail.com o por teléfono al 2945909395.





En cuanto a la distribución de localidades chubutenses, Cholila integra la zona IV junto a Lago Puelo, El Hoyo, Epuyén y El Maitén. En primer lugar, en caso de ser necesario, se llevará a cabo una instancia Local (28 de marzo al 1 de abril) en cada pueblo, que servirá como clasificatorio para el Zonal (4 y 5 de mayo).





El objetivo de la competencia es estimular la práctica del deporte, brindando un contexto de competencia organizada en los sectores poblacionales de la provincia de Chubut que por su situación geográfica y demográfica no cuentan con un calendario sostenido de competencia deportiva.





INSTANCIAS Y CLASIFICACIÓN DE COMPETENCIA





1. Local (si es necesaria): La cantidad de inscriptos para esta instancia es ilimitada. Dicha organización quedará sujeta a la Sede Organizadora desde su Dirección de Deportes. De la mencionada instancia clasificarán Tres (3) deportistas por categoría y rama por localidad a la siguiente instancia en los deportes individuales. A su vez, en el Futbol de Salón, solo se clasificará 1 EQUIPO por rama y por categoría. Es importante aclarar que cada localidad deberá elevar a Chubut Deportes con 15 días de anticipación las listas y clasificados, para la organización de la Instancia Zonal.





2. Zonal: En esta etapa; de acuerdo a la zona que se encuentre afectada; la modalidad de torneo quedará sujeto a CHUBUT DEPORTES, teniendo en cuenta la cantidad de participantes por localidad. De esta etapa clasificarán tres (3) deportistas por categoría y rama por zona a la siguiente instancia en los deportes individuales. A su vez, en el Futsal, solo se clasificará 1 EQUIPO por rama y por categoría. El deportista que por mérito deportivo clasifique a la instancia Interzonal en más de una disciplina, deberá optar por participar en solo una disciplina.





DESCRIPCIÓN DE DISCIPLINAS





ATLETISMO





Sub 10:(2012-2013). Pruebas: 60 mts. – 400 mts. – salto en largo. – lanzamiento bala (2kg)

Sub 12: (2010-2011). Pruebas: 80 mts. – 600 mts.- salto en largo - lanzamiento bala (3kg)

Sub 14: (2008-2009). Pruebas: 80 mts. – 800 mts. – salto en largo – lanzamiento bala (4kg masc y 3kg fem) - lanzamiento jabalina.

FUTSAL





Se jugará con la modalidad de fútbol 5 (cinco) y se utilizara el reglamento de Futsal AFA.





TENIS DE MESA





Cholila no presentará delegación.





Para más información, ingresar en chubutdeportes.com