Caso Otoño: habrá cuatro meses más para investigar el crimen

Este viernes se realizó de manera virtual una audiencia para discutir el pedido de extensión para la investigación preliminar en la causa de Otoño Uriarte, la adolescente de Fernández Oro asesinada y arrojada a las aguas del Canal Principal de Riego en Cipolletti. La querella pidió cuatro meses más, y la jueza avaló la solicitud. La defensa pidió prescribir la causa y sobreseer a los sospechosos.

La causa fue denominada como compleja y esto prevé plazos más extensos para su investigación preliminar, con la posibilidad de dos prórrogas de hasta un año. En particular, este caso mantiene a seis hombres procesados por diferentes delitos: Juan Marcelo Calfiqueo, Maximiliano Lagos, Néstor Ricardo Cau, Germán Ángel Antilaf, José Hiram Jafri y Federico Axel Saavedra.

Dijo que no se trata de un capricho, sino que existen medidas que entiende necesarias para la investigación sobre todo con la participación del perito de parte Enrique Prueger.





“La familia ahorró mucho dinero y recibió la ayuda de la comunidad para poder pagar los honorarios del profesional para realizar su trabajo", comentó.





Entre las pruebas que restan mencionó el análisis del patrón genético de la remera y campera que llevaba Otoño, pericias en la región de la axila, apertura de las cajas 2 y 6 en la Oficina Judicial con muestras de sangre y el análisis del libro de guardia de la comisaria interviniente.





También entrevistas con testigos como policías que tomaron la denuncia, el jefe de la unidad, la declaración de otros testimonios con cuestiones que necesitan ser aclaradas y un informe policial sobre la intervención de los canes.





“Todas gestiones necesarias para que la víctima constituida en querellante (Roberto Uriarte) pueda tener un esclarecimiento de lo que ocurrió”, aseguró Chelia.





La fiscal Teresa Giuffrida acompañó el pedido y expresó que la solicitud está fundada.





“Está fundada por el poco tiempo en el que accedieron al legajo y que se trata de una causa compleja. Al día de hoy no tenemos determinada cuál es la causa de la muerte de Otoño, según el Cuerpo de Investigación Forense por un hecho que ocurrió entre 2006 y 2007”, explicó.





El defensor de Lagos, Gustavo Lucero, dijo no compartir el pedido de extensión y pidió no crearle falsas expectativas a la familia.





“¿Más tiempo para qué? Hay que ser claros y manejarse con la verdad. Por más que la verdad duela. Lo que quieren hacer, tuvieron 16 años para hacerlo. Cómo pueden venir a decir que luego de 16 años necesitan 4 meses más. Es vergonzosa esta causa para el Poder Judicial de Río Negro”, cuestionó.









Por su lado el Defensor Público Juan Pablo Piombo, que representa al resto de los procesados, pidió sin éxito la prescripción de la causa y el sobreseimiento por falta de mérito alegando que se habían excedido los plazos.





La jueza González Vitale rechazo la prescripción y otorgó cuatro meses más para la investigación preliminar.





“La pérdida de un hijo no se salva nunca. No puedo hablar yo sobre expectativas. No me corresponde. Sólo resuelvo según el Código. Pidió un plazo establecido dentro de lo legal y no lo voy a cuestionar: es legal. Me sujeto a lo que dice la ley”, estableció.





En agosto próximo se vencerá el plazo y la causa estará en condiciones, si es que no se extiende el periodo, de avanzar.