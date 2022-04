Chubut: Comarca Andina, no llegan fondos para la poda y advierten sobre nuevos cortes de energía por el temporal

El convenio de 40 millones de pesos del gobierno chubutense con los cinco municipios de la región prevé que los trabajos de limpieza de líneas tendrán el asesoramiento técnico de la Delegación de Servicios Públicos.





El jefe de la Delegación Noroeste de Servicios Públicos, Mauro Palma, precisó ayer que “seguimos esperando los fondos asignados por el gobierno provincial para las tareas de poda y limpieza de las líneas eléctricas. Como siempre pasa, se firman convenios pero el dinero nunca aparece”.





Al respecto, advirtió que “si se corta la luz, no será por culpa de los trabajadores. Se avecina un temporal de lluvias y vientos, pronosticado para la cordillera a partir de las próximas horas, que podría tener consecuencias sobre los tendidos de energía. De hecho, en la tarde del lunes tuvimos ráfagas en la zona de El Coihue, que afectaron la línea de 33 kv y produjeron cortes en varios sectores durante dos horas”, detalló.





Cabe destacar que el acuerdo rubricado hace por el gobernador Mariano Arcioni con los cinco municipios de la Comarca Andina incluye un monto de ocho millones de pesos para cada uno. Según graficó el intendente de Lago Puelo, Augusto Sánchez, “será un desembolso de un millón de pesos por mes, para que cada comuna pueda contratar por administración las cuadrillas que harán los trabajos. No obstante, los lugares los irá definiendo el personal técnico de la Dirección General de Servicios Públicos. En algunos casos, se hará con personal municipal propio y en otros se tercerizará a través de cooperativas dedicadas a actividades forestales”.





A criterio de Palma, “desde la Delegación se establece el plan de trabajo de poda, con un proyecto donde se indican los lugares más críticos y prioritarios. Dicho mapa de contingencia ya se elaboró el año pasado, por ello es urgente comenzar lo antes posible con las tareas”.





Acerca del sistema estructurado desde el Estado chubutense, Palma opinó que “no es para nada operativo ni expeditivo, pero es lo que hay y a caballo regalo no se le miran los dientes. En definitiva, queremos que se poden las líneas y el resto no nos interesa. Lamentablemente, los técnicos quedamos supeditados a decisiones políticas y parece que en esta oportunidad se adelantaron los tiempos electorales”, ironizó.





Según explicó, “nosotros hacemos la supervisión del inicio de las tareas, otorgando a cada municipio el certificado de inicio de obra”, al tiempo que recordó que “en Lago Puelo, en la gestión anterior, esto causó un inconveniente administrativo cuando nos quisieron hacer firmar un expediente como que habían podado y no lo habían hecho. Terminaron cambiando el nombre a una dependencia municipal y generando confusión para auto certificarse una obra que no hicieron”.





De igual modo, señaló que en el caso de Epuyén “el intendente Reato no terminó con la ejecución de los trabajos del anterior certificado y hemos tenido grandes problemas. Son fondos provinciales que se utilizan para contratar gente, algunas veces punteros políticos, y se termina generando trabajo en negro, de mala calidad, subcontratando a personas que muchas veces no tienen conocimiento de poda”.





“En definitiva –agregó-, terminamos haciendo doble trabajo con nuestro personal o capacitando en el momento a esos operarios para que tengan los cuidados mínimos. Ha sucedido que han tirado árboles sobre las líneas y han roto elementos”.





Remarcó enseguida que “en invierno están habilitadas las quemas de residuos forestales y se facilita la tarea de las cuadrillas, pero los trabajos de limpieza de las líneas los necesitamos a lo largo de todo el año”.





Vehículos





En otro orden, Palma indicó que “todavía no podemos utilizar las cinco camionetas entregadas hace un mes por el gobierno del Chubut, a excepción de traslado de personal, porque no tienen el equipamiento indispensable (jaula antivuelco, cubre caja, balizas, equipo de radio). A ello sumamos que no tenemos los recursos humanos suficientes y desde hace años estamos pidiendo que ingrese más gente. Hace 20 años había un tercio de la población actual en la comarca y la Delegación tenía muchos más operarios, es el reino de revés”, concluyó.