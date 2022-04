Facundo y Bruno, hermanos unidos en el deporte cholilero

Facundo (21) y Bruno (18) Escobar son oriundos de Villa Lago Rivadavia, viven en La Plata y además de ser hermanos de sangre, los une una misma pasión: el deporte. Y más precisamente el Fútbol de Salón. Hoy estudian la carrera de Educación Física y pasan largas horas en las instalaciones del club Gimnasia y Esgrima, uno de los grandes de la ciudad de las diagonales.





Ya instalados hace algunos años en la capital bonaerense, los hermanos Escobar siempre recuerdan con mucha alegría su pasado por los pagos cholileros y afirman que su familia es el principal sostén para seguir adelante. En conversaciones con los protagonistas, repasamos un pedazo de sus vivencias:





Ya llevan un tiempito en La Plata, ¿Cómo viven el saltar de Villa Lago Rivadavia a una ciudad tan grande e importante?





FACUNDO: “Para mí fue un cambio brusco, de hacer toda mi infancia allá, jardín, secundaria en la Agrotécnica y terminar ahí. Estar rodeado siempre de la gente de la Comarca y del pueblo. Me tuve que acostumbrar al ritmo de la ciudad y para mí fue un cambio importante. Ahora estoy más acomodado.





BRUNO: “La verdad que fue un cambio muy grande, yo tuve la posibilidad de irme a los 13 años a una pensión en Luján. Siempre costaba pero teníamos el apoyo de mis viejos y mi hermano que me hacían el aguante. Siempre tuve mucha expectativa de conocer clubes y jugar”.





¿Cómo llegaron a La Plata, cómo fue la idea de llegar a Gimnasia?





FACUNDO: “Yo llegue a La Plata porque tengo una hermana estudiando acá, así que para reducir gastos por tema alquiler y no irme tan lejos, ya tenía medio decidido venir a estudiar acá. Además, hay muchas oportunidades, con varias universidades y variantes para elegir”.





“Yo ya venía de jugar en la Liga de Epuyén, con mi equipo Calcio. Me gustaba mucho el Futsal, el ritmo y demás. Como sabía que era mi último año del secundario, empecé a buscar clubes acá en Buenos Aires. Y solo Gimnasia era el único en La Plata. Me traje todas las cosas desde Cholila y conseguimos una prueba en el club, enterados por una historia de Instagram. Fuimos a la prueba directo desde el aeropuerto”.





BRUNO: “Llegué a Gimnasia (La Plata) gracias a mi hermano, porque yo me volví de Luján a los tres años y cuando vine a La Plata no tenía pensado seguir jugando a la pelota. Estuve dos meses a prueba, gracias a Facundo porque me la hizo más fácil para entrar”.













¿Cómo manejan el estar lejos de la familia y del pueblo?





FACUNDO: Soy muy apegado a mi familia, más que nada a mis viejos. Esos últimos dos años que viví en Cholila, estuve con mi mamá y muy unidos. Dejarla sola me jugó bastante en contra. Por suerte, eso se equilibró estando mis hermanos acá en La Plata. Con el tiempo se va a haciendo más llevadero.





BRUNO: Las familias, los amigos y el pueblo siempre están presentes. Gracias a la gente de Cholila, El Cajón, El Blanco, la Villa (Lago Rivadavia), que nos colaboró un montón, fue un gran gesto de la gente hacia nosotros con el tema de la rifa. También agradecer a Pato Rodríguez (Coordinador de Deportes), que nos prestó el gimnasio para poder entrenar junto a mi hermano y estar en condiciones de competir.





FACUNDO: Quiero mandarle un saludo a mi viejos, mi mamá y mi papá, que son ellos a los que le debo todo. A la banda de Calcio, a la gente de Cholila que siempre nos mandan mensajes. Tampoco quiero dejar de agradecerles por la rifa que hicimos y así poder volvernos a La Plata. Ese gesto de solidaridad que tiene el pueblo nos enriquece mucho a nosotros. También a Pato, como decía mi hermano.





(Para Facundo) ¿Cómo viene tu carrera de Educación Física? ¿Estás contento?





“Mi carrera viene bastante bien, ahora estoy metiendo una de las materias más pesadas. La verdad que muy contento porque voy a la facultad a la mañana, meto mucha teoría y a la tarde puedo plasmarlo y aplicarlo a la práctica en los entrenamientos con el equipo. Me sirve mucho”.





(Para Facundo) ¿Cómo es trabajar en un club tan grande?





“Todavía no caigo y no dimensiono que estoy laburando en un equipo de reserva de un equipo de AFA. Estoy todo el tiempo con mis compañeros pero ahora como profe. Eso me ayuda bastante. El trato es mejor y no es tan chocante trabajar con ellos”.





(Para Bruno) ¿Cómo te trata el club? ¿Qué se siente estar en un club tan grande?





Gimnasia nos trata muy bien, son experiencias muy buenas y conocer gente de todos lados es una sensación linda que te deja el deporte.





¿Cuáles son tus objetivos para este 2022?





FACUNDO: “Mi objetivo para este año es terminar el año con la facultad lo mejor posible. Llegar con los chicos a cruces, pelear el campeonato porque es la primera vez que estamos en la categoría máxima. Ganar mucha experiencia y aprender bastante. A futuro apostar a un club de primera de Argentina o ir a dirigir a un club de España”.





BRUNO: “Tratar de terminar de la mejor manera con el plantel de reserva y meterle a la facultad. Seguir compitiendo y midiéndonos con los mejores”.