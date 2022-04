Le hackearon el celular a Betiana Cendón y quisieron estafar a sus contactos con una venta de dólares

La Fiscal Betiana Cendón, fue víctima de la estafa que está de moda últimamente, autores que aún se trata de establecer le hackearon su Whatsapp e intentaron estafar a sus contactos a través de la venta de dólares a un precio muy bajo.





El suceso transcurrió el pasado martes, cuando algunos de sus contactos personales se comunicaron con ella debido a que desde su WhatsApp les ofrecían dólares en su nombre, utilizando un perfil falso con una fotografía que tomaron de su Facebook personal.





En diálogo con Radio Seis, Cendón contó los hechos. “Quizás esto sirva también que quede claro que nos puede pasar a todos, no tiene nada que ver con el rol”.





Las personas que cometieron este hecho no son de la localidad de Bariloche por la modalidad en la que lo ejecutaron, “tiene que ver con absorber datos de la redes sociales, en mi caso, usaron una foto mía de Facebook y derivaron una serie de mensajes a gran parte de mis contactos personales ofreciendo 1.000 dólares a un bajo costo”.





Posteriormente, estas personas brindaron un CBU para que “mis contactos transfieran el dinero y así se produce la estafa”.





“Quiero aclarar que mi teléfono sigue siendo siempre el mismo y que, ante este tiempo de situaciones, siempre hay que consultarle a quien esté mandando el mensaje la veracidad de estas condiciones”, expresó Cendón.





Los primeros mensajes que recibieron los contactos de la fiscal eran: “cambié mi número, eliminen todos los números anteriores”, y a partir de eso, intentaron establecer un vínculo que está fuera de todo parámetro normal.





Automáticamente Cendón comenzó a recibir llamados de gente que se dio cuenta que no era ella la que estaba detrás de ese “nuevo número”. “Como el perfil tiene mi foto, es ahí en donde se generan las confusiones”, indicó.





Según especificó, esto ocurrió ayer (05/04) y “hasta no hace 20 minutos, me siguen llamando para avisarme que volvieron a mandarles mensajes ofreciendo la venta de los 1000 dólares”, dijo la fiscal y agregó “yo ya tomé las medidas de prevención del caso, publiqué en mi estado que no soy yo la persona porque es un 011, por lo que se trata de un chip de Buenos Aires”.





Actualmente están investigando para poder determinar autorías, “todos sabemos que cuando se trata de teléfonos comprados vía chip, las identificaciones no son sencillas. Quiero que mi caso sirva para prevenir y poder colaborar con la sociedad para que puedan estar alerta de este tipo de modalidades”, concluyó.





