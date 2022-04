Recomposición salarial, edilicia y de prestaciones sociales son los ejes del reclamo de Unter.

Este martes la unión de trabajadores de la educación de Río Negro, llevó adelante la primera jornada de la medida de fuerza que se extenderá hasta mañana cuando prevén la visita al organismo provincial IPROSS ya que la falta de profesionales forma parte del reclamo que la Unter realiza al gobierno provincial.





El diálogo con la prensa esta mañana Mónica San Martín secretaría de El gremio en la localidad de El Bolsón denunció abandono de personas por parte del estado provincial y detalló Cuáles son los principales puntos en los cuáles se basa el reclamo del gremio "Ipross no tiene los profesionales necesario y el hospital público se ve colapsado, además cuando vamos a Bariloche muchas veces lo que está sucediendo es que en Bariloche no nos dan turno porque ellos superan la cantidad de turnos que pueden dar en su localidad, entonces es muy grave lo que está pasando nosotros ya consideramos que acá tenemos abandono de personas”.









Cobrar en negro





Más adelante San Martín te explico A qué se refiere el gremio cuando dice que no es elección de ellos cobrar en negro, " nosotros cobramos nuestros sueldos tenemos sumas remunerativas y no remunerativas, las no remunerativas son las que le decimos en negro y en este momento tenemos casi el 80% del sueldo en negro, eso es porque reclamamos el aumento que sea ya, que lo pasen todo en blanco. Porque además esto nos está generando que nosotros le debamos al Anses los aportes previsionales, cuando no somos nosotros los que elegimos cobrar en negro”, enfatizo la delegada.





Aumento superior al 300%





“Es algo que nadie entiende, a nosotros nos pagan un plus de $700 por la conectividad, porque con estas cuestiones nuevas de poder trabajar por internet, en esta última paritaria ofrecieron aumentarlo el 338%, es decir es el 338% de $700 que además es en negro”, enfatizo San Martin.





Anses y los aportes jubilatorios





Finalmente el docente Rubén Boicerene se refirió a la situación que viven los docentes al momento de jubilarse ya que al tener gran parte de sus haberes no blanqueados para la Anses el sueldo que deberían pagar es sustancialmente inferior, por lo que cada docente 3 años antes de jubilarse deberá pedir un blanqueo de haberes“.





Asimismo, Ruben señaló “que el jubilado luego de sus años de servicio queda cautivo del sistema provincial de obra social, que tiene un trasfondo que hace que tengan que aportar y contribuir sobre su salario que perciben, en alguno casos mejora lo que venían percibiendo.”