Vautier pide que se investigue a fondo el incendio de su casa

El reconocido veterinario y ambientalista Alejandro Vautier aportó esta mañana pruebas en la policía local sobre el incendio que terminara con su vivienda en la zona de Mallín Ahogado. En diálogo con noticiasdelbolsón Vautier confirmo que no había ningún punto calórico desde el mediodía y el incendio fue pasada la una de la madrugada, “esto es llamativo”, sostuvo además fuera de micrófono confirmo que el fuego habría comenzado del lado de afuera de la puerta principal hecha de madera.





En diálogo con noticiasdelbolsón Alejandro Vautier se refirió al incendio que terminó con su vivienda en la zona de Mallín Ahogado y sobre la cual sostuvo que junto a otros sufridos por referentes de la asamblea en defensa del agua y de la tierra son incendios sugestivos y que ninguno se investiga y todos quedan en la nada, "acabo de presentar en la comisaría de El Bolsón el informe de un técnico electricista que dice que la instalación eléctrica estaba en perfectas condiciones, con todo el material ignífugo, con todas los disyuntores y las térmicas andando bien”.

Con todo el ambientalista explico que este fue un aporte más a la causa, “quiero que se investigue seriamente, estuve en fiscalía para saber cuál fue cuál fue el motivo del incendio y después que se busque a los responsables de eso”, sentenció Vautier.

Consultado sobre si habría alguna posibilidad que el incendio se ha desatado con alguna fuente calórica Vautier explico, " mira los fuegos se habían apagado a las 12 del mediodía el incendio fue visto a la 1:15 de la al otro día, yo estuve a las 4 de la tarde ese mismo día ahí en la casa fui a buscar a mi hija y a mi nieto que estaban ahí y los fuegos estaban apagados”, enfatizo.

Fuego externo

Luego de la reunión con el fiscal Vautier confirmo que el mismo le explicó que el fuego fue externo, " el perito ya fue para allá, tomo las mediciones y ahora estamos esperando el resultado, pero por lo que me dijo ahí verbalmente y luego que me adelantó fue que el fuego no vino adentro de la casa”.

Sobre la carátula de la denuncia Vautier explicó que se hizo en virtud de la averiguación de lo ocurrido, "la denuncia es para la averiguación del motivo y mi argumento era por ser integrante de la asamblea en defensa del agua y de la tierra, en la cual hemos sufrido varios ataques incendiarios y por una vez queremos que se llegue al fondo con este ataque porque ya los otros incendios quedaron ahí”, sentenció el veterinario quien además recordó el incendio de una radio, un centro comunitario y otros sucesos llamativos.