Apertura de fronteras. Requisitos para pasar la frontera, costos y conveniencias, te contamos todo

Noticias del Bolsón viajó a Osorno Chile para mostrarte y contarte en primera persona como es volver a viajar al hermano país. Te vamos a contar cómo sacar el seguro sanitario que pide chile cuánto cuesta y dónde lo podés hacer también que te piden en la frontera chilena para ingresar y que te exige la frontera argentina para volver a nuestro país, pero también cuánto sale alojarse en una cabaña o en un hotel y cuánto sale una cena además de Los costos de las mercaderías y algunos elementos. Todo esto en un informe especial de noticias del Bolsón y FM Piltri 98.7 mhz.





Primeramente, dialogamos con la comerciante trasandina Sandra Climent, consultada sobre sí nota la llegada de los turistas argentinos la comerciante explico, "Bueno no como antes, poco a poco, es decir antes era un masivo de público argentino que venía siempre. Se agotaba toda la estadía de nosotros y casi todos los alojamientos en Osorno, ahora es poco a poco están llegando, aquí tenemos 15 apartamento ahora están llegando 5 y antes se llenaba con los 15 departamentos”.













Mas adelante Sandra confío que el cambio no es bueno, “no les conviene el cambio, lamentablemente no sé si chile tiene el problema que les cambia tan bajo el valor, pero no les conviene”, aseguró la dueña del complejo de departamentos Climent.













La visión de un Turista argentino

La visión de los turistas argentinos: en este caso dialogamos con Miguel Muniagurria, sobre qué le conviene al argentino y cómo ven los precios y las actividades en Chile Miguel nos dijo, " sí la verdad que vinimos descansar un poco después de tanto tiempo de no poder hacer este viaje, lo hacíamos muy seguido antes, pero nos encontramos que lógicamente los precios no son como en otras oportunidades que a veces veíamos, en su momento, hoy no hay tanta disparidad y pero lo hemos pasado bien”.

Además, Muniagurria grafico que el chileno los vio con agrado, “la gente en varios lugares nos comentaba que estaban contentos de vernos, nos decían que bueno comenzar a ver patentes argentinas, pero yo creo que esto recién comienza, comenzamos nuevamente a este intercambio que nos permitimos muchas veces lo que somos vecinos y sí que lo vi un tanto caro con respecto a viajes anteriores, pero es lógico”.

En relación a los precios y los impuestos el que pone la Afip al pago con tarjeta el turista destacó, "tenemos el 35% más el 30% entonces estamos prácticamente de Igual a igual, aunque sea un poco más alto porque también depende de dónde te alojes, si vas a cenar o no entonces todas esas cosas tenés que ingeniar o ver cuál es el motivo la visita, de venirnos y hacer un turismo de compra o solamente recreativo para descansar, pero el impuesto es altísimo”.

Finalmente detallo que por ejemplo un litro de leche está cerca de los $230 argentinos que tenés que ir contando para el desayuno, una cena más o menos costó 70-80 $100000 chilenos para 4 personas. Al cambio serian unos $2500 $2400 por persona.

















El trabajo de las cámaras de turismo





Desde la perspectiva de los operadores turísticos Jhonny Flores gerente hotel Sonesta e integrante de la cámara de turismo binacional, “es un placer recibirlos y es excelente tener la instancia para reencontrarnos a partir del primero de mayo, que se dieron las condiciones para que los turistas utilicen la frontera terrestre para poder retornar”.

Además, Flores destaco: “estamos muy contentos debido a que también el flujo de argentinos en la ciudad Osorno comienza a notarse, se empieza a ver digamos como una reactivación, no con los niveles de antes, pero ya se empiezan a notar digamos de placas argentinas, patentes argentinas en los vehículos”.









Más adelante sobre los requisitos que exigen la frontera chilena para el ingreso de los argentinos el gerente del hotel Sonesta y referente de las cámaras de turismo de la región Jhonny Flores destacó, “en redes sociales nos consultan mucho y cuáles son las características para poder viajar por lo que nosotros los orientamos un poco. Por supuesto tiene que hacer la declaración jurada en el cd-19.cl qué pasa en solo poner si tienes Covid o no tienes Covid y sale un código QR con tus datos que ya ingresaste previamente. Luego tienes que traer tus vacunas validadas desde tu país de origen en este caso de Argentina y un seguro de viajero, para un seguro de viajero la póliza dice U$30000 de cobertura médica por si acaso. Yo creo que también es bueno en este tiempo de pandemia viajar protegido, entonces ese seguro oscila entre unos $10000 chilenos hasta $15000 dependiendo el número de días que uno quiera abarcar en viaje".

















Cabe destacar que el seguro de viajero que pide Chile, se puede sacar por ejemplo en Aires del Bosque la empresa de viajes y turismo que está ubicada sobre la calle Sarmiento de El Bolsón y el costo allí es de $1200 por día y por persona para poder ingresar a la hermana República de Chile y tener una cobertura de hasta U$65000.

Volver a la prepandemia

A su tiempo Fabian Felley empresario de transporte de pasajeros de la región, se refirió a lo que será volver a los tiempos de prepandemia con esa conectividad tan fluida que había sobre todo desde la comarca Andina hacia Osorno, “se reiniciaron los servicios del transporte internacional, pero ha sido baja todavía la llegada de pasajeros desde Argentina hacia chile”.

Falta de información

Seguidamente el empresario del transporte de pasajeros destaco: “Creo que hay más tránsito desde Chile hacia Argentina y pasa por un tema de economía, pesos, cambio y lo otro un poco también de la parte de Argentina es que no hay una información clara con respecto a lo que hay que tener para pasar a Chile”.

Reencuentros

Seguidamente y en relación al tan ansiado reencuentro después de 2 años de pandemia Felley explico, " yo creo que eso era fundamental y la gente lo anhelaba muchísimo, creo que hubo mucha fuerza por parte de las familias tanto de un lado como del otro para llegar a concretar esto y así ha sido. Las familias hoy se están encontrando y un poquito de turismo también, pero no ese turismo que venía antes, sino que hoy viene la familia a visitar al resto de los familiares que no veía hace mucho tiempo”, remarco.













5 años para recuperarse





Finalmente el empresario del transporte se refirió a lo que fue pasar la pandemia con una de las empresas más importantes de todo Chile, destacando que mantenía a 270 trabajadores que ningún momento despidió ninguno pero que pasaron momentos de mucha angustia, " creo que fue un golpe grande para todos, para todas las Industrias, no a habido alguna industria que ha quedado exenta y la verdad que en el transporte de pasajero nosotros fuimos la única empresa que quedamos operando a nivel nacional entre Puerto Montt y Santiago de Chile”.













Trabajar a pesar de la pandemia

Sobre el trabajo con la empresa que de alguna manera se veía obligada a brindar un servicio aunque nos hubieran los pasajeros con todo lo que esto implica Fabián Felley y explico, “nosotros seguimos porque había que seguir brindando el servicio, con todos los protocolos de seguridad que fuimos implementando día a día, con la ayuda de la asociación chilena de seguridad nuestro prevencionista y el personal, quedamos operando de 22 salidas diarias solamente quedamos con tres, (una diaria y la otra en refuerzo para hacer tramos cortos intermedio entre Puerto Montt, Osorno, Valdivia, Temuco, Rancagua, Santiago y Viña del Mar el resto fue todo parado, se paró de la noche a la mañana”.

Sobre el tiempo que deberá pasar para lograr la normalidad plena sostuvo, “para volver a la realidad que tuvimos en el 2018, antes de pandemia, yo creo que por lo menos tardara 5 años en recuperarse”.





Nuevo requisito de la aduana argentina

Sí bien desde el sector argentino lo único que te solicitan son las documentaciones pertinentes que históricamente se pidieron, en el sector de aduana se complementa ahora la planilla con una parte donde habla de observaciones allí cada vehículo que salga de la Argentina deberá colocar la marca y el tipo de neumático que lleva, Porque será controlado por el oficial de aduanas tanto al salir como al regresar al país.

Cabe destacar que otro de los requisitos que te pide Argentina para volver a ingresar es otro formulario de residentes permanentes, que si bien no es muy claro porque habla de cuántos días y en qué lugar te vas a enojar y si sos residente permanente, obviamente esos datos ya lo deberían tener en migraciones. Pero es un trámite fácil de realizar que se tiene que hacer antes de regresar a la Argentina.





Requisitos para el ingreso a Chile





Tal como lo informa la página oficial de migraciones de la República de Chile cada argentino, en este caso, que quiere ingresar deberá hacer una declaración jurada Qué figura en su página oficial pero también contar con el seguro de salud con al menos una cobertura de U$30000 a esto también sumarle la presentación de las vacunas contra el Covid, en este punto al llegar a la aduana chilena se acercarán dos jóvenes que te consultan si hiciste estos trámites, si no te brindan el asesoramiento pertinente. En relación al PCR aleatorio que solicita chile siempre prevalece la posibilidad de si contás con tres o las 4 dosis de la vacuna contra el Covid sortear este tipo de requisitos.









Los precios





En relación a los precios y si conviene no conviene, ahí van algunos datos: por ejemplo, una cabaña, la más económica ronda entre los 45000 chilenos y los 100.000 dependiendo del servicio y la calidad.

Un almuerzo o una cena al paso puede costar desde los $7000 a los $10000 chilenos, aunque cenar en un restaurante de un nivel un poquito más especializado puede llegar hasta los $20,000 chilenos por persona.

















En cuanto a la indumentaria todavía hay algunos precios que tienen valores accesibles, un ejemplo para tener un panorama un buzo de muy buena calidad ronda entre los $13000 a $15000 pesos chileno.

El cambio

Cabe destacar que, si bien el cambio oficial tiene un valor, es muy importante recordar que la República de Argentina cobra dos impuestos al pago con tarjeta de débito, uno de un 30% y otro de un 35% lo que a cada compra que uno realice en Chile deberá cargarle el 65% de aumento, esto nos deja un cálculo rápido: a cada valor del producto que uno quiera comprar en Chile deberá multiplicarlo por 0,25, el resultado será lo que te debitaran de tu cuenta de banco.