Bariloche: perdió el control del auto y terminó entre la vegetación

En horas de la madrugada, en la ciudad de Bariloche, una joven de 23 años perdió el control de su Renault Clío, a la altura del kilómetro 4 de la avenida Bustillo. Sufrió golpes y pérdida de piezas dentales.

Muy conmocionado aún el padre de la joven accidentada dialogó con Radio Seis e informó que a las 6 le avisaron que su hija se había accidentado. "Soy cardíaco y casi me muero, me llamó mi mujer, hasta que llegue aca no sé cómo llegué", resaltó.





Su hija vive en el km 4, "llegué y la vi parada y me volvió el alma al cuerpo", resaltó y agregó que "todavía había hielo".





Si bien no resultó herida de gravedad se rompió los dientes, "pero por suerte está bien, no tiene fracturas, ahora el tema del seguro, a ver que onda".





"Justo ayer fue el cumpleaños, estaba feliz, se lo compró con su esfuerzo, con su trabajo, por suerte esté bien, no tiene

mayores problemas que los golpes en los dientes y raspones por todos lados", expresó.





Finalmente remarcó que "estaba muy preocupado por ella y que no haya tenido un accidente con otro auto, por suerte no pasó nada de eso".