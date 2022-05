Compró una casa en Bariloche gracias al Bitcoin

La compra con Bitcoin es cada vez más real, si bien hay un solo caso mencionado de un departamento en C.A.B.A., el reconocido Consultor y Analista de Bitcoin, quien tiene su propio canal en You Tube, cerró una operación de compra de una casa en Bariloche, Rio Negro, Argentina.





Hace unos días se dio esta operación, donde Juan Martin nos comentó la importancia de la cripto que, en su caso, permitió resolver la compra de un chalet que está ubicado en el prestigioso Barrio de Llao Llao, en SC. de Bariloche.





Juan Martin Giachino Chavez es un destacado Consultor, CEO de la Consultora RH Humans Group, con más de 15 años de trayectoria, no sólo en Argentina sino en distintos países.





Paralelo a su consultora, tiene un canal de You Tube Criptojuanbrc (canal Educativo Científico y Tecnológico) donde habla sobre criptos y analiza el mercado, noticias y novedades IT y del Ecosistema cripto.





Juan Martin nos cuenta que todo es posible, que el Bitcoin y la tecnología Blockchain vinieron para quedarse. Por ello, hay que educarse para que en el futuro podamos trabajar en estas tecnologías, como estructura del nuevo modelo productivo (hoy trabajamos en ciertas tecnologías, dentro de muy muy poco estaremos trabajando todo lo relacionado a tecnología blockchain).





Es la nueva revolución tecnológica 3.0 en la cual estamos dando los primeros pasos en este presente. Los nuevos modelos productivos que ya no están puestos en lo industrial, sino en activos intangibles y nuevos procesos para mejorar el día a día de la sociedad. Desde acá piensa que el mercado de trabajo a nivel regional y mundial está cambiando.





Sería idóneo dar propuestas y ventajas comparativas en beneficios a todas esas personas / empresas que quieran invertir en Cripto y proyectos relacionados a blockchain y Minería Desarrollo, Educación, robótica, web 3, Nuevos polos Tecnológicos alineados a la Realidad Virtual & IA etc., todo alineado a tecnología Blockchain. Y enfatiza que, el mejor camino para nuestro país es empezar a trabajar estas temáticas, cuadrando la educación, e innovación it y la celeridad de proyectos, facilitando acuerdos a inversores para un mecanismo productivo real!!!





Parte de la propuesta de su canal de You Tube es hacer ciencia e innovar en todo lo relacionado a la nueva tecnología blockchain, marcando tendencia y abriendo caminos a lo nuevo que va llegar. Es por eso que parte de la casa la pagó en Cripto, para hacer ciencia y delineando innovación, práctica que se desarrollará en el futuro.





Siempre innovamos y vamos para adelante!!!, Hacer ciencia es arriesgar y de eso se trata su canal.





Si bien hay una tendencia y operaciones que se están viendo a la venta (propiedades, terrenos y Dpto/ Chacras etc) a la venta por Cripto, lo importante saber es que ya hay una necesidad y este es el nuevo camino a seguir.





‘“Estamos marcando una tendencia de todo lo que va a venir, de los nuevos proyectos que se van a desarrollar en base a la nueva tendencia que son las Critpo”. THIS IS THE FUTURE! (Este es el futuro!). ANB

