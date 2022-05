El Bolsón. Investigan una denuncia por intento de abuso a una peciente del hospital local

Esta mañana a la titular de la comisaría de la familia de El Bolsón oficial inspector Gabriela Campillay confirmó que se investiga una denuncia por intento de abuso cometido hacia una interna del hospital local. Si bien el agresor no alcanzo a ingresar a la habitación de la joven la funcionaria policial detalló que desde fiscalía investigan el hecho.





Esta mañana noticias del Bolsón diálogo con la titular de la comisaría de la familia quién confirmo la denuncia que hay contra un conocido paciente del área de Salud Mental del hospital local quién ya tiene varias denuncias por intentos de abusos y amenazas, si bien la funcionaria policial se excusó de dar algún tipo de dato sobre el victimario en virtud de que se trata de una denuncia de instancia privada, confirmó la presentación realizada por la madre de una joven que se encontraba internada en el hospital de área del Bolsón, "estamos trabajando en una denuncia por tentativa de abuso en esta unidad con la intervención de fiscalía", confirmo.

Consultada la funcionaria policial sobre si esta persona sería la misma que tiene múltiples denuncias explico: “Con respecto a esto no le podría dar información sobre la filiación porque estamos hablando de un delito de instancia privada donde está involucrado personas del servicio de salud mental, por lo tanto, no podríamos nosotros confirmar la información que usted me está solicitando”.





Con todo agrego que en el hospital funciona una guardia de personal policial que está precisamente en el sector de guardia, “esta persona en cuestión no ingreso por ese lugar, ignoramos por donde pudo ingresar esta persona sabemos que por guardia no fue”.





Más adelante sobre cómo se trabaja con este tipo de denuncias Campillay sostuvo: " nuestro principal trabajo es la recepción de la denuncia, luego damos intervención a fiscalía en estos casos. Nuestro trabajo, lo único que nosotras hacemos es la recepción de la denuncia y poner en conocimiento en este caso a Fiscalía de la denuncia que se toma, cuáles son las víctimas y del presunto autor”.