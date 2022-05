El Manso: quejas de prestadores por aportes económicos

Vecinos de las comunidades de Río Villegas y El Manso, enviaron una nota a la redacción del diario solicitando la difusión de una problemática reciente, con respecto a la ayuda económica a prestadores económicos. “sólo algunos prestadores de servicios turísticos fueron beneficiados y muchos otros quedamos fuera”.









Nota completa:





Los/as vecino/as de las comunidades de Río Villegas y El Manso, nos dirigimos a ustedes para solicitar difusión a la siguiente nota, para que llegue a oídos de nuestras autoridades, a cargo de Gobierno Provincial y Local.





Nos enteramos a través de los medios de comunicación, que el día 2 de mayo del corriente, se entregaron aportes gestionados por el Gobierno Provincial ante el Ministerio del Interior de Nación, a los prestadores turísticos afectados por los incendios ocurridos en nuestro Paraje el pasado verano.





Como es de público conocimiento, la zona de Río Villegas y El Manso, estuvo cerrada por mucho tiempo ante el peligro y la gravedad que este incendio forestal provocó, por lo tanto toda la comunidad se vio afectada de una u otra manera.





Lo que nos inquieta, es la falta de comunicación de nuestras autoridades sobre esta ayuda, la poca difusión que se le dio dentro del Paraje y nos duele enterarnos por los medios que sólo algunos prestadores de servicios turísticos fueron beneficiados y muchos otros quedamos fuera.





Solicitamos a nuestras autoridades: Comisionado de Fomento, Pablo Albornoz, Ministra de Turismo y Deporte, Martha Vélez, Gobernadora de la Provincia, Arabela Carreras, nos respondan ¿Cuál fue el criterio que tuvieron en cuenta para seleccionar a quienes recibieron la ayuda? Estamos hablando de $200.000.000 (doscientos millones de pesos), de los cuales $50.000.000 fueron destinados a prestadores de alojamientos, rafting, guías de El Manso, Río Villegas, Lagos Steffen y Martin, afectados por la suspensión de sus actividades, y 150.000.000 destinados a SPLIF y Comisión de Fomento.





En dicho acto, la ministra Vélez, agradece a los 69 prestadores que fueron relevados por el “Observatorio Turístico De río Negro”. Queremos saber, cuáles son los 69 prestadores, no por tener algo contra ellos, sino para conocer el motivo por el cual a algunos si les toca y a otros no.





Nuestra comunidad, es de gente que trabaja día a día, que busca la manera de salir adelante, de encontrar la forma de conseguir el dinero que le da sustento a su familia: algunos hacemos huerta y ponemos carteles en la calle ofreciendo nuestra verdura al turista, otros, vendemos huevos, otros hacemos dulces y conservas, otros nos pusimos un camping, otros una despensa, otros unos dormis, otros una cabaña, otros hacemos cerveza casera, otros vamos a la feria de Bariloche, otros hacemos rafting, otros vendemos fruta fina. En fin, todos fuimos afectados por el incendio y esta es una comunidad que nunca pensó en salir a pedir ayuda económica, porque sabemos resignarnos a las decisiones de nuestra naturaleza. Más bien en esos días, lo único que pedíamos era que el fuego se apagara y no afectara ninguna casa. Y esperar, a tener una nueva oportunidad para realizar nuestras actividades. Sólo eso. Pero, sabiendo que ha llegado una ayuda económica, una merecida ayuda, es que exigimos la transparencia, la urgente información sobre esta suma millonaria que fue repartida entre pocos, marcando una alevosa desigualdad.





Entre vecinos debimos buscar la forma de acceder a la información, que las autoridades no dan, para descubrir que hubo una solicitud a completar para acceder al beneficio económico, en el marco del decreto 1410/21 de emergencia ígnea en el territorio. El cual tenía como fecha límite de presentación el 1 de abril de 2022.





Cabe aclarar que algunos/as vecinos/as, sí se enteraron de esta ayuda y no accedieron porque no contaban con el Monotributo. Esto también nos parece una gran injusticia ya que, quién vende una verdura al turista que pasa por la puerta de su casa, obviamente no va estar inscripto en la AFIP. Nos parece que nuestro Comisionado de Fomento, debió arbitrar la forma de que esta ayuda se distribuya equitativamente, al margen de tener o no Monotributo, porque el fuego no hizo diferencia.





Sin más, y agradeciendo a ustedes que sean los que llevan nuestra voz hacia la comunidad, los despedimos con mucho respeto.









Firma Comunidad de Río Villegas y El Manso.