Elecciones en el barrio Usina. La lista número 1 presentó sus propuestas

De la mano de Griselda Valenzuela y Thalía Soto, candidatas por la lista número uno que pugna este domingo 22 para llegar a ser la nueva junta vecinal del barrio, presentaron sus propuestas para mejorar la situación de uno de los barrios más importantes de El Bolsón.





En diálogo con los medios primeramente Valenzuela destacó que hay un representante de la lista por cada sector del barrio, "Desde hace un tiempo que estamos trabajando para tener nuestra junta vecinal, hace rato que el barrio este medio estancado, entonces nos juntamos con un par de vecinos de distintos puntos del barrio para poder lograr tener una junta vecinal integrada y puedas trabajar para el barrio en muchas cosas que sé están necesitando”.

Rápidamente la vecina explico que al momento de conformar la lista la idea fue integrar vecinos de distintos puntos porque no sirve de nada que estemos todo en un solo lugar y no podamos ver en la necesidad que hay en otros rincones, entonces esa fue una de las ideas para que cada vecino puede ver lo que nosotros no vemos por acá y conozca la realidad de otros vecinos que están más lejos y así entre todos tratar de salir adelante.

Sobre el diagnóstico social qué lograron recabar de la charla que vienen manteniendo con distintos de vecinos del barrio Valenzuela explico: "los servicios básicos y la falta de trabajo estable son los principales problemas y cada invierno se incrementan, principalmente el tema de la leña, hoy sabemos que un metro de leña está carísimo y no todos tenemos trabajo está muy difícil la situación. Por eso una de las propuestas es tratar de llegar a la mayor cantidad de vecinos que se pueda con la conexión del gas, de que el vecino no tenga que venir a retirar su garrafa social y que pueda tener el gas en su propia casa”, enfatizo la referente barrial.

Ampliación del centro de salud y conectividad

Entre los puntos a trabajar la lista número 1 destaco el mejoramiento del centro comunitario con una ampliación para que se pueda funcionar de una manera más cómoda y holgada con la generación de distintos talleres para los vecinos.

Además la conectividad es uno de los reclamos que viene teniendo el barrio, sostuvo la candidata Griselda Valenzuela quién explicó que buscarán no solo mejorar también la sala de primeros auxilios que cuenta el barrio que es bastante antigua, “Cada vez se quedó vecinos tienen que venir a hacerse atender en el centro de atención primaria de la salud y tienen que hacer cola lo tienen que hacer a la intemperie con lo que esto implica, por eso es que vamos a tratar de gestionar una ampliación incluso para que haya mayor prestación de servicios médicos”. También la biblioteca figura en los planes ya que la intención es dotarla de conectividad de internet para que los chicos que no tienen ese acceso en sus hogares, puedan venir a trabajar de manera gratuita a la biblioteca, al igual que solicitar al municipio se haga algún acuerdo con las empresas correspondientes para que haya varios sectores del barrio con wi-fi libre, como existe en el centro.













Finalmente, integrantes de la lista número 1 convocaron a todos los vecinos del barrio usina a participar de las elecciones que se desarrollarán el próximo domingo 22 desde las 10:00 de la mañana centro comunitario.