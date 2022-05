Esquel: separan a dos profesores por el escándalo de los acosos en la Universidad

(Comisión. Desde la izquierda, Irusta, Velasco y Curillán confirmaron las separaciones de los profesores).



Suspendieron preventivamente por 90 días a dos profesores de la Facultad de Ciencias Jurídicas en la sede Esquel de la Universidad Nacional de la Patagonia “San Juan Bosco”. Es por el caso de los presuntos acosos hacia alumnas. Lo confirmaron en conferencia de prensa Jaqueline Curillán del Centro de Estudiantes de la Sede Trelew; Camila Velasco, coordinadora administrativa académica de la Sede Trelew, y el secretario académico de la Casa de Estudios en Comodoro Rivadavia, Juan Manuel Irusta.





Arribaron a Esquel como una nueva comisión de Género de la Facultad, conformada por distintos claustros de las sedes Puerto Madryn, Trelew y Comodoro. Irusta precisó que viajaron para ponerse a disposición y evaluar las denuncias en redes sociales.





Velazco sostuvo que la suspensión se decidió a consecuencia de los hechos difundidos por los medios. “Esta comisión ad hoc se creó de forma inmediata en la Facultad para constituirnos de inmediato en Esquel”.





Ya se reunieron con el delegado zonal Alexis Pantenius; autoridades de la Facultad, Centro de Estudiantes y la presidenta del Consejo Municipal de la Mujer, Graciela Avilés, “para ponernos a disposición”.





Aseguraron que no hay ninguna denuncia aún, y son comentarios aislados. “Vinimos más que nada a proteger la institución, y a ponernos a disposición de las personas que no tenemos identificadas; las supuestas víctimas no se han acercado a nosotros”, indicó Curillán.





Dejaron contactos para que se comuniquen y así contener y acompañar a las víctimas en un marco de confidencialidad. Se abrió un expediente administrativo que se puede transformar en un sumario, y por eso se tomaron medidas preventivas y se conformó la comisión. De los dos profesores suspendidos, uno ya había tomado licencia. “Nuestro objetivo es crear confianza en la institución”, dijo el secretario. “Estamos consustanciados en el tema y preocupados, porque los hechos mencionados en las redes son de gravedad”.





Decisiones





Velazco manifestó que es objetivo velar por el normal desarrollo de la cursada, razón por la que se tomó la inmediata decisión de suspender a ambos profesores y para cuidar la integridad física y moral de las supuestas víctimas.





En este escenario, la rectora Lidia Blanco repudió los hechos denunciados en la sede Esquel y advirtió que en caso de que la investigación ratifique lo sucedido en Ciencias Jurídicas, se aplicarían fuertes sanciones.





Recordó la vigencia de los protocolos de género aprobados por el Consejo Superior en 2019. “La Universidad repudia totalmente estos hechos y tenemos que cumplir y hacer cumplir lo establecido en esta ordenanza. Tenemos la convicción de que estos hechos no pueden suceder en ningún ámbito, no solamente en la Universidad. Cuando suceden, hay que denunciarlos”.





“La que está avanzando es la propia Facultad. Como Universidad, de ninguna manera vamos a permitir que hechos de esta naturaleza se puedan desarrollar en ningún ámbito. No compartimos para nada que se produzcan este tipo de situaciones”, indicó Blanco a Jornada.





La voz de la rectora





La rectora adelantó que se trabajará de manera inmediata para que “las personas que cometen hechos de esta naturaleza, no estén dentro del sistema o al menos que estén separados hasta tanto se compruebe la verdad”. Confirmó que la investigación a dos docentes se realiza por cuenta de la propia Facultad y que ambos están transitoriamente suspendidos desde ayer a partir de una resolución. “Como Universidad de ninguna manera nosotros avalamos este tipo de conductas”, insistió Blanco.





“Repudiamos completamente lo que conocemos a través de las denuncias. Hay un correo institucional a través del cual se puede denunciar o hacer llegar el reclamo en caso de no ser escuchados por las autoridades en las unidades académicas. Vamos a actuar desde este lugar y acompañaremos a quienes pudieran ser víctimas”.





Blanco remarcó la importancia del protocolo aprobado en 2019. “No puedo decir que se trate de un hecho aislado, no podría garantizar eso. En Comodoro también se formalizaron denuncias, se tomaron las medidas y muchos de estos casos ya están resueltos y otros tantos, en proceso. La idea es intervenir”.





“Los casos locales –aclaró- no guardan ninguna relación y podría decirse que son más leves y tienen que ver con el trato con el personal. Nosotros recién estamos empezando con esto pero le daremos continuidad a todos los trámites que correspondan para que quien sea considerado culpable, cumpla con lo que tiene que cumplir”.





Respecto a las sanciones que podrían caberle a los profesores, Blanco indicó que esto dependerá de lo que se resuelva legalmente. “Puede ser desde suspensión hasta exoneración pero eso lo determina la Justicia una vez que finalice la investigación”.





Actuaciones administrativas y judiciales





Es el asesor legal de la Universidad el encargo de iniciar las actuaciones administrativas. “La Facultad será quien nos emita toda la documentación ya que ahora están llevando todo”. La rectora no descartó que una denuncia pueda resultar un disparador para sumar episodios similares. “Seguramente si alguien pasó por situaciones de esta naturaleza y ve que alguien toma medidas, quizás se anima a hacer las denuncias si se observa que el caso se tomó con seriedad”.





En tanto, hasta ayer en la Fiscalía de Género de Esquel esperaban las denuncias de las víctimas de presunto acoso. El fiscal Carlos Richeri advirtió que “las cuestiones de género son siempre delicadas, y no se puede obligar a una persona a denunciar”.





Explicó que Fiscalía puede recibir una denuncia para iniciar una investigación, o actuar de oficio cuando se conoce extraoficialmente un delito.





“Pero en Género tenemos un límite en controversia porque la víctima tiene el derecho a que no se investigue, y esto viene de una época en la que la familia no quería que se sepa; pero hemos evolucionado, esa norma tiene más de 60 años”.





Afirmó Richeri que es terrible lo que se dice estaría ocurriendo en la Facultad y hasta aparecieron más nombres de profesores. “Pero no hay nada, nadie vino a denunciar”.





Con la fiscal María Bottini, buscan acercarse a las presuntas víctimas, y ella dialogó con al menos una, dándole las garantías, seguridad y contención. Colabora el Servicio de Asistencia a la Víctima del Delito.





“Las chicas tienen miedo de que en la Facultad no puedan avanzar más, que no les aprueben materias, y terminar dejando la carrera”, señaló el fiscal. “En la Fiscalía queremos brindarles toda la garantía. Si alguien viene con una denuncia, va a ser recibida por un funcionario de Género, y hasta puede ir a la Comisaría de la Mujer”.





Convocan a denunciar





En Cadena Tiempo Esquel, Richeri invitó a que si alguien atraviesa una situación de Género, no dude en contactarse vía WhatsApp directo a su número: 2945-682094. “Me comprometo que ante cualquier consulta la voy a manejar yo personalmente; voy a brindar asesoramiento y explicar qué se puede hacer. Y si hago las cosas mal me comprometo a salir por esta radio a responder porque no trabajo por un estatus, por comodidad o por un sueldo; lo que me interesa es lo que estoy haciendo”.





Dijo el Fiscal que lo mejor que puede pasar para la UNPSJB es que se investigue. “Si hay un grupo de profesores oveja negra, que sean apartados, porque esa Casa de Estudios es una oportunidad que tiene la ciudad para crecer”, recalcó y sugirió que hay casos de diferentes épocas. “Todos los que saben eso lo siguen aceptando y lo tienen como un comentario de pasillo, son cómplices de la persona que lo está haciendo. Si callamos, las cosas se pudren, se deforman. No importa contra quién; nosotros vamos a avanzar”.





Fuente: Jornada