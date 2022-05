Miguel Sosa: “Con inversiones en materia energética, hay futuro para la actividad turística en la Comarca Andina”

El presidente de la Cámara de Turismo del Chubut también anticipó que el 14 de junio, en Puerto Madryn, se hará la presentación formal de la Agencia de Promoción Turística, con un presupuesto de cien millones de pesos. El presidente de la Cámara de Turismo del Chubut también anticipó que el 14 de junio, en Puerto Madryn, se hará la presentación formal de la Agencia de Promoción Turística, con un presupuesto de cien millones de pesos.





“Con las inversiones necesarias en materia energética, hay futuro para la actividad turística en la Comarca Andina del Paralelo 42°”, aseguró ayer el presidente de la Cámara de Turismo del Chubut, Miguel Ángel Sosa, al tiempo que puso de relieve el llamado a licitación para la obra de ampliación de abastecimiento eléctrico en la región, que beneficiará a más de 80.000 habitantes.

Tras recordar que el sector empresarial venía reclamando desde hace décadas la modernización de los servicios públicos, señaló que “es una medida que tomamos con inmensa alegría porque acompaña el crecimiento demográfico que viene teniendo la zona y contar con energía en tiempo y forma es una herramienta fundamental para el desarrollo de cualquier emprendimiento turístico, productivo o industrial”.

Agregó que “dejó de ser una esperanza, ya que para el mes de julio la obra estaría adjudicada”, con una inversión superior a los 800 millones de pesos, compartida entre las provincias del Chubut, Río Negro y el gobierno nacional, y un plazo de ejecución de un año y medio. “Es un emprendimiento que vamos a seguir muy de cerca, ya que con su concreción la Comarca Andina vuelve a estar en el mapa turístico de la provincia”, remarcó Sosa.

De igual modo, el referente empresarial valoró que “cada una de las localidades del noroeste chubutense también está pudiendo avanzar con obras de agua potable y gas natural, que completan la infraestructura de servicios. Es tiempo de expresar agradecimiento por parte de aquellos que hemos invertido en la cordillera y destacar la gestión de los actuales cinco intendentes (Lago Puelo, El Hoyo, El Maitén, Cholila y Epuyén), junto a las administraciones anteriores que también pusieron su granito de arena”.

También incorporó “a El Bolsón, ya que funcionamos como una sola región integrada. De hecho, en el acto del jueves en Rawson estuvo el vice gobernador de Río Negro, Alejandro Palmieri”.

Enseguida recordó que “el propio gobernador dijo que estas obras no estaban entre las prioridades en el pasado reciente, ahora subsanadas con esta decisión política y el apoyo de los equipos técnicos que trabajaron en los proyectos ejecutivos”.

Rutas

En referencia al reclamo por la reparación y mantenimiento de las rutas, Sosa reconoció que “gratamente hay que reconocer que cada vez está mejor la traza de la ruta nacional 25, que vincula la cordillera con la costa, incluso con la debida demarcación que favorece la circulación nocturna. Están trabajando a gran velocidad y está quedando muy buena”.

En tanto que la ruta nacional 40, en el tramo que va desde El Bolsón hasta San Carlos de Bariloche, graficó que “por lo menos la están pintando y colocando señalización, situación que evita muchos accidentes”.

Ley de Turismo

Acerca de la expectativa para la puesta en marcha de la nueva ley de turismo sancionada en Chubut, Miguel Sosa adelantó que “el 14 de junio, en oportunidad del lanzamiento de la temporada de ballenas, en Puerto Madryn, se estará haciendo la presentación formal de la reglamentación de dicha ley y de la Agencia de Promoción Turística, que es una herramienta fundamental para la actividad”.

Sobre su importancia, recalcó que “todos los destinos exitosos en el desarrollo turístico, cuentan con este tipo de entes u organismos. Su acción no se limita exclusivamente a la promoción, difusión y comunicación de cada lugar –como una marca integrada-, sino que también tiene un presupuesto de cien millones de pesos, lo que nos pone al mismo nivel de competitividad con Mendoza, Bariloche, Córdoba, Salta, Tucumán, Calafate o Ushuaia, por ejemplo”.

Obra

La obra, acordada a financiar de forma conjunta entre las provincias del Chubut y Río Negro y el gobierno nacional, comprende la ampliación de la Estación Transformadora (ET) de El Coihue y la ET de Las Golondrinas, contemplando específicamente:

-Línea compacta 33 kV- ET Coihue- Nueva ET Epuyén: construcción de la Línea de Media Tensión 33kV, simple terna, desde la ET El Coihue a la nueva ET Epuyén con tendido aéreo de tipo compacto.

-ET Coihue y celdas 33 kV ET Golondrinas: ampliación ET El Coihue (un campo nuevo de 132kV, reemplazo de celdas de 33kV y readecuación de las instalaciones existentes) y provisión, montaje, conexionado y puesta en marcha de las celdas correspondientes de 33kV en la ET Golondrinas.

-Líneas subterráneas (CAS): construcción de la línea de doble terna de media tensión en 33kV; desde la ET El Coihue 132/33 kV a la ET Golondrinas 33/13,2 kV con un primer tramo subterráneo hasta encontrar hasta la ruta nacional 40 en la zona de El Pedregoso; ahí continuará con similares características siguiendo la margen oeste de dicha ruta; en las cercanías del puente Salamín se anexará una nueva terna de 13,2kV al tendido subterráneo hasta llegar a la ET Golondrinas.

-Finalmente, se vinculará una terna de 33kV desde la ET Golondrinas con el cable subterráneo existente proveniente de la ET El Bolsón, a unos mil metros de la ET Golondrinas.