Yoel Hernández: “Las penas se pasan plantando un cordero, plantando un capón”

Por Fernando Bonansea.





El cantautor maitenense Yoel Hernández, presentará este viernes en la Casa del Bicentenario de El Bolsón su nuevo álbum “Mamá Patria”.

Según anticipó, “forma parte de la evolución natural de un ser humano que arrancó haciendo música de la Patagonia y de pronto se encontró en medio de la pandemia. Allí, mientras escribía las canciones de mi disco, veía crecer a mi bebé en la panza de mi compañera. Ello contribuyó a que las nuevas letras vengan desde un lugar más íntimo y personal, que tienen mucho que ver con la familia. Cuando me preguntaban por una canción para mí madre, siempre respondí que se merece un álbum entero, por eso este nuevo material representa mucho para mí”, reflejó.





Acerca de su próximo show, indicó que “estaré junto a mis músicos y con la ansiedad propia del debut de ‘Mamá Patria’ ante el público rionegrino, pero también con la alegría de reencontrarme con gente que me conoce de toda la vida. Un cariño demostrado en la última edición de la Fiesta Nacional del Lúpulo, que fue algo inolvidable y voy a llevar por siempre en el corazón, ahora es la oportunidad de decirles gracias”.





Remarcó que “este álbum fue presentado hace apenas tres meses y tiene 11 canciones de mi autoría, desde que fue lanzado no ha parado de sorprenderme, incluso llegando a la televisión de Estados Unidos. Al igual que ‘Surgiendo’ (el primer material volcado al público) o ‘Banderita de mi escuela’, que me llevó a recorrer más de 200 colegios de la provincia del Chubut. También se canta en las provincias de Río Negro y Santa Cruz, donde le han cambiado la letra, pero me llena de orgullo y satisfacción”.





Keipon





Acerca de la gira que está concretando, Yoel Hernández confirmó que el próximo domingo estará en el “Keipon Fest” de la localidad de Dolavon: “Mi sueño es cantar allí porque todo el mundo sabe que soy un fanático del capón, seguramente herencia de mi abuelo Felipe Hernández. Además de la canción más conocida (‘las penas se pasan plantando un cordero, plantando un capón’, dice la letra), también le dedique un poema que seguramente estaré recitando en el festival”, graficó.





Sumó otras presentaciones, incluyendo Trelew y Gaiman. “Venimos de tocar en Camarones, Rawson y Esquel y desde junio también tenemos un itinerario importante por las provincias del norte del país”, detalló.





En referencia al interés de los grandes festivales argentinos por los músicos patagónicos, con gran convocatoria popular hasta antes de la pandemia, Yoel Hernández (quien estuvo en Cosquín) señaló que “el hecho de estar tanto tiempo alejados de los escenarios nos llevó por un proceso diferente (en mi caso, ser papá) y los tiempos se fueron dilatando. Personalmente, a partir de junio me voy a radicar en la ciudad de Buenos Aires con la idea de que nuestra música llegue a cada rincón del país”.