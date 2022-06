Concejales de El Hoyo van a declarar la emergencia sanitaria y pedir la intervención de la Defensoría del Pueblo

Así se resolvió este mediodía, al cierre de una asamblea popular donde se puso de manifiesto la realidad del hospital local, que lleva tres meses sin calefacción y sin respuestas del gobierno chubutense.

Luego de tres meses sin calefacción en el hospital de El Hoyo, “no creo que haya una solución cercana. Ojalá me equivoque, pero pienso que vamos a estar todo el invierno sin gas. Mi experiencia de 35 años dentro del sistema de Salud Pública me indica que estas cuestiones no se arreglan de un día para otro”, vaticinó hoy el referente de ATE, Ricardo Amat, al cierre de una asamblea que contó con una importante convocatoria de autoridades municipales, concejales, referentes de distintas instituciones, vecinos y los propios trabajadores sanitarios.





Al respecto, recordó que “Obras Públicas de la provincia ya vino en tres oportunidades, pero todavía no nos ha dado ninguna solución. Ahora, el secretario de Obras Públicas del municipio nos habla de un nuevo relevamiento que hicieron la semana pasada, pero no deja de ser un anuncio porque no tienen los fondos ni la decisión política para hacer los trabajos”.





Tras remarcar que “los empleados sufrimos el frío lo mismo que la gente”, el dirigente sindical precisó que “hacemos lo que se puede con los elementos que hay. Existen siete consultorios, pero solo se puede utilizar uno y los profesionales tienen que turnarse para brindar una atención medianamente digna con sus pacientes”.





Insistió enseguida con que “los trabajadores no podemos garantizar el servicio sanitario mínimo, no está a nuestro alcance. Como siempre, el gran ausente es el ministro de Salud, ya que desde el inicio de su gestión nunca nos vino a ver. O pasa en helicóptero o pasa en avión, pero no baja al hospital de El Hoyo. Las pocas veces que estuvo, fue para reunirse con el director de turno, pero jamás con la gente que realmente sabe lo que está pasando”.





A la convocatoria asistió el intendente Pol Huisman con parte de su gabinete y los concejales Gisel Cortés, Gustavo Flack, Dora Mariguan y Ariel Szudruk, quienes se comprometieron para la sesión del miércoles a declarar el estado de emergencia sanitaria y pedir la intervención de la Defensoría del Pueblo.





Fallas





Según graficó Ricardo Amat, “hoy la red de abastecimiento de gas natural del hospital funciona en un 40%, lo que implica que toda el ala denominada sur (consultorios, laboratorios, mesa de entrada, dirección y sala de espera), están sin calefacción. Con térmicas de 4 o 5 grados bajo cero, es imposible que la gente pueda aguantar hasta que la atiendan”, remarcó.





Sumó que “si bien se recurrió al uso de caloventores, el sistema eléctrico con soporta la sobrecarga y se han generado inconvenientes; además de las constantes e históricas fallas en la provisión de energía a todo el noroeste del Chubut”, al tiempo que precisó que “el hospital tampoco cuenta con un grupo electrógeno con la capacidad necesaria para afrontar la demanda”.





Salita de primeros auxilios





“Hay hospitales de la región que están en la misma situación (Cholila, Lago Puelo), y seguimos dependiendo de una Zona Sanitaria que está a casi 200 kilómetros y en 40 años no hemos podido solucionar siquiera la problemática de las derivaciones. Tiene un costo altísimo llevar todos los miércoles a pacientes de cada localidad a los especialistas. Con todo eso, ya hubiésemos hecho un hospital comarcal que atienda toda la demanda. A consecuencia de ello, también sufrimos el maltrato y la desigualdad, porque los fondos van según el humor del director de área del momento”, subrayó Amat.





En respuesta al reclamo de una vecina, quien preguntó “qué hubiese pasado si el accidente del micro ocurrido en Epuyén con 33 pasajeros heridos hubiera ocurrido en jurisdicción de El Hoyo”, Amat dijo que “hubiese sido catastrófico, porque no contamos con los medios para atender una emergencia de esa magnitud”, a pesar de estar sobre la ruta nacional 40.





“De hecho –agregó-, la sala donde se atienden las urgencias, en este momento se está lloviendo, al igual que las salas de internación y el laboratorio”.





En coincidencia, reflejó que “hace 50 años, esto era una salita de primeros auxilios y en la actualidad estamos en la misma situación, aunque con un edificio un poco más grande. Cada vez que algo se complica, tenemos que derivar a un centro de mayor complejidad. Pasan las décadas y no lo hemos podido resolver”, insistió.





A su criterio, “hay que hacer una profunda reforma sanitaria a nivel provincial -y también en la Comarca Andina- para comenzar a planificar a 20 o 30 años y no solamente atender la coyuntura inmediata”.





En tal sentido, remarcó que “hoy somos 100.000 habitantes, de los cuales 50.000 vivimos en el noroeste del Chubut, ya es tiempo de contar con un hospital de alta complejidad porque tenemos el mayor crecimiento demográfico de toda la provincia. En su visita a la zona, presentamos el proyecto a la ministra Carla Vizotti, quien sugirió al ministro Fabián Puratich que se juntara con los trabajadores del hospital rural de El Hoyo, pero nunca nos llamó”.