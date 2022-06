Para celebrar y conmemorar el Día Mundial de los Océanos de este año, la productora británica Ocean Souls Films, está organizando un evento de proyección del premiado documental “Ocean Souls”, en el icónico Museo de Historia Natural de Londres. Para celebrar y conmemorar el Día Mundial de los Océanos de este año, la productora británica Ocean Souls Films, está organizando un evento de proyección del premiado documental “Ocean Souls”, en el icónico Museo de Historia Natural de Londres.





La película ha ganado 16 premios internacionales y ha inspirado a miles de personas a proteger y asegurar el futuro de la familia de cetáceos





El evento tendrá lugar el 8 de junio, en el marco del Día Mundial de los Océanos, y participarán el curador de Mamíferos en el Museo de Historia Natural y los miembros clave del equipo de producción realizarán una sesión de preguntas y respuestas. También se anunciarán algunas noticias emocionantes y exclusivas sobre la próxima película, que se estrenará a finales de este año que se centra en un tema muy importante de conservación de los océanos.









Ocean Souls Films Ltd UK and Wildlife Media USA en asociación con The Claude and Sofia Marion Foundation, es un documental de 58 minutos, que reunió a más de 100 cineastas y los mejores científicos y expertos en una colaboración sin precedentes, para realizar un viaje conmovedor e inspirador al fascinante mundo de los cetáceos. El documental incluye imágenes exclusivas filmadas en el mar Argentino (Ballena Franca Austral, Orcas, Delfín oscuro y Tonina patagónica)





El film, dirigido por Philip Hamilton y con la participación de los productores argentinos Martín Moscovich y Jerusa Pradi es una extraordinaria colaboración de más de 100 cineastas, científicos y expertos. Destaca nuevos descubrimientos científicos y los combina con un exquisito trabajo de cinematografía.