El Bolsón tiene su primera cucha comunitaria para perros de la calle

Esta carta nos la envía Patricia Vidal, lectora interactiva del diario, quien nos cuenta sobre la creación de este tipo de refugios para los perritos de la calle. Además, nos adelanta un DogRun.

“Hace dos meses empezamos a hablar con Josefina Guareña por la posibilidad de poner algunas cuchas comunitarias, cuchas que sean lindas a la vista, que tengan trabajo de reciclado (cómo las bolsas de alimento que se usó) y que cuando el turista o la gente las vea sean lindas visualmente y que sirvan a los perritos tanto en invierno (qué es tan duro) como en verano, ella donó la primera, se viene una segunda, destacó Patricia.

Además, la voluntaria aprovecho para agradecer a Josefina por donar la primera cucha, a los Nampay por embellecerla y darle el toque que tiene.







Seguidamente Patricia explico que fue presentada una nota a la municipalidad para poder poner la próxima más céntrica, (pero no han tenido respuesta aun) “el martes nos juntamos a charlar, la primera está frente a la policía (todos sabemos que ellos cuidan a varios), no va ser para los que están ahí sino para los que no tienen un techo cuando llueve o hace frío, agradecer a ellos por permitir tenerla ahí ya que no todos quieren cuchas en el pueblo, pero siempre hay gente que se copa con la idea.





Lo ideal sería el centro, asevero nos va costar conseguir permiso, pero vamos hacer lo posible.

Para colaborar se pueden contactar al número, 2944572966 de Patricia.