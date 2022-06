Escuelas bajo cero y baja presión de gas

La ola de frío polar que azota a la región también se hace sentir en los servicios como el gas natural, que no tiene las calorías que debería tener y esto generó inconvenientes en múltiples establecimientos educativos, también el congelamiento de las cañerías de agua potable como en la escuela 139° Arroyo Quemquemtreu, o el gas que no alcanza en la escuela 268° de El Bolsón. Noticias del Bolsón llegó hasta el establecimiento educativo y diálogo con su director Javier Cuevas quien nos cuenta cómo hacen frente a la ola polar, sobre todo para alimentar a 380 alumnos.





Javier Cuevas es el director de la escuela de jornada completa 268 que cada día recibe a 280 alumnos en jornada completa, hoy nos comenta cómo hacen frente al ola polar, “Por él momento el dictado de clases es normal, hoy todos los chicos están en clases”, explicó y agregó que respecto a la situación que estamos viviendo sobre la calefacción la escuela está funcionando casi en su totalidad, respecto al uso de los calefactores, excepto algunos calefactores que todavía se tienen que arreglar, “ También tenemos problemas con la baja de presión de gas, eso también afecta en cuanto lo que tiene que ver con la cocina porque calentar una olla hoy con el tamaño de ollas que manejan en nuestra cocina realmente se complica”, explicó Cuevas.













En relación a la situación que vivieron ayer donde algunos alumnos debieron regresar a sus hogares el director explico: “en realidad aquí se están poniendo doble reguladores en las escuelas para garantizar que no tengamos problemas de gas, cómo sucedió en otra oportunidad. Entonces el doble regulador hace que de alguna forma si se rompe un regulador haya un segundo regulador para que se pueda activar inmediatamente y la escuela pueda continuar con gas, con calefacción por supuesto”.





Con la ola de frío planteada y que viene generando distintos inconvenientes en toda la región le consultamos al director de la escuela si hay alguna previsión de que los estudiantes ingresen más tarde a la escuela a lo que nos comentó: "de medidas aleatorias todavía no sé hablo al respecto, no sabemos qué se va hacer porque sabemos que las bajas temperaturas continúas hace que suceda lo que está pasando, creo que en El Bolsón en general está pasando esto de la baja presión, entonces todavía no hemos hablado a nivel instituciones entre los demás colegas a ver qué se va a hacer si esto continúa y vemos afectado el servicio qué tiene que ver con la calefacción principalmente", grafico Cuevas.









De igual manera el docente destacó que el desafío hoy por hoy pasa por mantener el comedor funcionando donde se asisten a 380 alumnos cada día, "lo que se hace es cocinar de manera anticipada o sea poner antes las ollas, por ejemplo para que caliente, para que tenga suficiente calorías o si hay carne para cocinar se hace antes o sea se busca la manera de que la comida se caliente o se cocine antes y que los chicos puedan comer este normalmente", sentenció el director de la escuela hogar 268 que desde hace 6 años se convirtió en una escuela de jornada completa.