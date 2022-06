“Hacemos lo humanamente posible con lo que tenemos”, sostuvo Ibarra

Con un invierno que se adelantó prácticamente un mes, acarreando temperaturas bajo cero y mucha lluvia, en toda la región se nota un desmejoramiento de las calles de la ciudad y también de los caminos rurales. Adelanto el lanzamiento del programa “El Municipio en mi Barrio”.





En tal sentido dialogamos con el secretario de obras y servicios públicos de El Bolsón Enrique Ibarra quién destacó que la semana entrante se vuelve a poner en funcionamiento el programa El Municipio en mi barrio, “ Le estamos poniendo mucho compromiso y acá quiero agradecer en especial el compromiso y la responsabilidad que llevan adelante todos los chicos que trabajan en servicios públicos, particularmente los que están en el área de mantenimiento Vial que vienen trabajando de manera incansable de lunes a lunes prácticamente, en cualquier horario del día”, señalo Ibarra.





Rápidamente el funcionario explico que el recurso es limitado entonces la respuesta muchas veces no llega dentro de los tiempos que pretenden los vecinos, “tenemos conocimiento de todas las situaciones que se están generando productos de una situación climática que nos habíamos desacostumbrado, no es una cuestión atípica esto era lo que pasaba habitualmente hace muchos años atrás con cada uno de los inviernos”.





Más adelante y en relación al programa que se instrumentó hace un par de años atrás con mucho éxito en la localidad Ibarra detalló: " estamos terminando de cerrar algunas cuestiones que hacen a la operatividad del equipamiento Vial. Trabajar en un barrio si no tenemos la maquinaria es imposible porque hay muchas cuestiones que están relacionadas a una retroexcavadora, una motoniveladora, una pala cargadora, los camiones es todo un equipo complejo”.





A todo esto, adelanto que una vez que puedan resolver esto, en esta semana o probablemente en la próxima, se podrá poner en marcha la motoniveladora que tiene un problema de frenos y del sistema hidráulico que se va a resolver en estos próximos días y ya estamos en condiciones de largar nuevamente con este programa que esté se denomina El Municipio en mi Barrio.





Familia Inalef





En relación al pedido que realiza la familia Inalef del enripiado de unos 500 metros para el acceso a su vivienda, el funcionario detalló que se trata de un predio privado por el cual no pueden realizar la obra que está solicitando la familia, si se le aportó material que desde la familia le están pidiendo que lo ingresen al predio y lo desparramen en el camino, “esta acción no la puede llevar adelante el municipio, porque es un predio privado”, insistió el secretario de obras y servicios públicos.





Rutas provinciales





Con todo Ibarra también hizo hincapié en que mucho de los reclamos son por caminos que le corresponden a vialidad rionegrina con la cual pretenden llevar adelante un acuerdo de trabajo conjunto, “en realidad nosotros avanzamos con gestiones antes del Invierno, <la gente seguramente puede opinar que ahora se nos ocurre empezar a trabajar con el invierno encima>, la realidad es que no es así hicimos las gestiones pertinentes con los organismos que pueden colaborar en este tipo de situaciones, algunos pueden otros no pueden, no tienen los recursos y bueno en general alguna manera da cierta impotencia porque todo recae dentro del ámbito municipal, sea municipal provincial o nacional la gente busca que el municipio se lo resuelva”, enfatizo Ibarra.