La postura de UPCN ante el reclamo de los trabajadores de salud

NoticiasdelBolsón diálogo esta mañana con las referentes de la UPCN regional Gladys Jara y Susana Águila, en relación al reclamo gremial que llevan adelante los trabajadores de la salud en Rio Negro, en tal sentido fijaron su postura destacando que acompañan el reclamo, pero respetan la creación del nuevo gremio; al tiempo que denunciaron que los aumentos que está anunciando Asspur no son reales.





Con un conflicto que se dilata en el tiempo y nuevas medidas de fuerza interpuestas por el gremio de trabajadores de la salud Asspur, esta mañana dialogamos con la referente del gremio mayoritario en toda la provincia de Río Negro cómo es la UPCN y le consultamos sobre qué postura tiene este sector sobre el reclamo de los trabajadores de la salud, "nosotros UPCN apoyamos a cualquier trabajador en su reclamo, respecto al conflicto que hoy está generado dentro de la provincia de Río Negro para nosotros es como un poco ambivalente”, detallo Jara.





Seguidamente agregó que esto lo hablo con el licenciado Hugo Benítez mediante teléfono, “Benítez nos llamó para que pudiéramos decir porque no estábamos presente dentro de las asambleas, Nosotros somos UPCN y en la asamblea de los hospitalarios siempre se mencionó que son independientes y que son un grupo hospitalario, entonces mi reflexión, lo que yo le transmitió a señor Hugo Benítez es que nos parecía que ir a copar una asamblea autónoma y ya complementada nos parece una falta de respeto. Si apoyamos a los trabajadores en su reclamo", enfatizó la dirigente gremial.





Es mentira que el aumento sea de $8000





Ha su tiempo Susana Águila trabajadora también del ámbito de la salud como personal de colaboración se refirió a los aumentos que tuvo el grueso de los trabajadores y desmintió que sea tan solo de $8000, "estábamos charlando el tema del aumento salarial que recibió toda la administración pública este mes, lo que dijo el señor Cahuimpan públicamente es totalmente mentira, porque un personal de servicio de apoyo recibió el doble de aumento, así que imposible que ellos hayan recibido lo que este hombre manifestó”, sostuvo la joven quien además enfatizó que el aumento es cercano al doble de lo manifestado en conferencia de prensa el día de ayer.





Al ser re consultada la referente gremial agregó que ella es personal de servicio de apoyo entonces yo vi el aumento y fue superior la suma, prácticamente del doble de lo que se dijo, y se notó la diferencia entonces un profesional médico no pudo haber ganado nunca $8000, nunca porque es por rango el aumento, entonces es imposible que haya ganado $8000 el señor Cahuimpan si es un profesional, además pidió que muestren los recibos de sueldo, “Que muestran un recibo de sueldo, la única forma es comparar tu recibo de sueldo anterior con el actual y va a ver ahí que fue imposible que haya recibido tan poco de aumento”.





No estoy defendiendo al gobierno





Finalmente, Águila sentencio que no esta defendiendo al gobierno, “no estoy diciendo que los sueldos están perfectos porque no es así, tampoco estoy defendiendo al gobierno de Río Negro de ninguna forma, lo que estoy diciendo es que el aumento que recibimos este mes se notó, para lo que estábamos cobrando", declaró Susana Águila.





Divide y reinarás





Mas adelante la titular de la UPCN Gladis Jara, dejó entrever que en los reclamos de Asspur hay discriminación entre los distintos estratos de los trabajadores del área, " en realidad desde UPCN es que el planteó del tema salarial se va a tratar únicamente dentro de la función pública. Dónde están los dos gremios mayoritarios reconocidos esto quiere decir que todo tipo de salario y paritaria se tiene que trabajar dentro de la función pública con los gremios en este momento reconocidos hasta que Asspur termine el trámite de ser reconocido”.





“Yo creo que es un planteó desde el gobierno de <divide y reinarás>, porque la verdad están los trabajadores hospitalarios luchando por un salario y se le da solo un reconocimiento que es mínimo también, porque no es sobre el total si no es sobre algunos Ítems, que se le dio al aumento del 300% para trabajadores de la 1904, pero dentro de 1904 el aumento fue exclusivo para los médicos; esto me parece que es un juego político partidario que no es conveniente en este momento, porque es dividir y vuelvo a decir: <si hay una asamblea ambivalente y además con esto que el gobierno propone es como querer destruir y UPCN no quiere destruir, lo que UPCN quiere es la unión del trabajador”, sentenció Gladis Jara.