Lago Puelo: perdió la oveja, pero no se dio cuenta



“Maestro, se tiró la oveja de la chata. Te hice luces y toque bocina, pero se ve que ibas en otra. La até a un poste al lado de Mavyska en Lago Puelo”, posteó en las redes sociales en un vecino acerca del singular episodio que lo tuvo como protagonista en la tarde del jueves en el acceso norte a la villa turística. “Maestro, se tiró la oveja de la chata. Te hice luces y toque bocina, pero se ve que ibas en otra. La até a un poste al lado de Mavyska en Lago Puelo”, posteó en las redes sociales en un vecino acerca del singular episodio que lo tuvo como protagonista en la tarde del jueves en el acceso norte a la villa turística.

Y los comentarios no se hicieron esperar: “Que buena actitud, no todo está perdido buen vecino”, escribió alguien”. “Ahora llega el dueño y no está la oveja”, argumentó otro. Tampoco faltaron aquellos que bromearon con el precio de la carne, indicando “ya la pasamos a buscar, gracias” o “…y se marchó”.









Rápidamente, en los comentarios del mismo posteo original confirmaron que el vecino se acerco al lugar y retiro su animal.