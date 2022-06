Medalla de oro, para el pinot noir de bodega familia De Bernardi, de El Bolsón.

Finalmente se conocieron los resultados del Reporte 2022 del reconocido Master of Wine y periodista británico Tim Atkin, quien catalogo el Pinot Noir de la Bodega Familia De Bernardi entre los mejores 4 de Argentina. Finalmente se conocieron los resultados del Reporte 2022 del reconocido Master of Wine y periodista británico Tim Atkin, quien catalogo el Pinot Noir de la Bodega Familia De Bernardi entre los mejores 4 de Argentina.

Con un total de 95 puntos sobre 100, el varietal producido y elaborado al pie del cerro Piltriquitrón, por Camilo De Bernardi, propietario de la Bodega Familia De Bernardi, ha logrado posicionarse entre los mejores Pinot Noirs del país, según lo indica el último reporte internacional del famoso critico de vinos Tim Atkin, quien lo valoró con el mayor puntaje para este varietal.





Atkin durante el mes de febrero se dedicó a recorrer trescientas setenta bodegas y viñedos que incluyeron la degustación de 2001 etiquetas, en el marco de esta gira llegó a El Bolsón quien además de quedar maravillado con el entorno se sorprendió con esta joya de la enología patagónica, y tras conocerse este pasado fin de semana el reporte se comprobaron las expectativas de aquella visita.





Además de ubicarse entre los cuatro mejores pinot noir del país, Camilo De Bernardi se encuentra entre los mejores productores de Argentina y en el ranking de los mejores 100 vinos del país.





Según, Camilo, “Venimos trabajando hace años en busca de obtener vinos que representen la calidad de nuestro terruño, y estos resultados son más que satisfactorios e indican que vamos por buen camino” manifestó.





“Han sido tiempos complejos, y hemos atravesado altibajos, pero nunca perdimos el objetivo de trabajar para elaborar el mejor Pinot Noir de la región.”





Esta maravilla de la enología nace en El Bolsón al pie del Cerro Piltriquitrón, en la bodega más austral de la provincia de Rio Negro, donde se emplazan sus viñedos rodeados de un entorno natural que le aportan aromas y sabores propios del terruño patagónico.





La Bodega Familia De Bernardi con más de una década de trabajo, produce las variedades Pinot noir, merlot, Güewurztraminer haciendo, un total de 3000 botellas aproximadamente por año.





Reseña Publicada en el Reporte Argentina 2022





*Argentina 2022 Special Report by TIM ATKIN MW (https://timatkin.com/)

2020 - Familia De Bernardi Pinot Noir - 95 Pts.*

“I DID NOTHING, BECAUSE I COULDN´T GET HERE BECAUSE OF DE PANDEMIC, SAY CAMILO DE BERNARDI. “AND IT´S THE BEST PINOT I´VE MADE. THIS IS INDEED A WONDERFUL RED FROM EL BOLSÓN, CLOSE TO THE BORDER BETWEEN RÍO NEGRO AND CHUBUT. SUCCULENT, JUICY AND UNDWOODED, WIHT FINE-GRAINED TANNINS, PLUM AND WILD STRAWBERRY FRUIT AND EFFORTLESS POISE AND BALANCE. BRILLANT STUFF.”

1 of the 4 “Best” Pinot Noir From Argentina