Pocas reservas y mucho enojo en la cámara de turismo de El Bolsón

Esta mañana NoticiasdelBolsón diálogo con la presidente de la cámara de turismo local Karina Bayón, quién destacó que los prestadores turísticos están muy preocupados por los bajos índices de reserva que hay de cara a la temporada invernal. Insistió que San Carlos de Bariloche ya está casi completo al igual que también la venta de acceso al cerro perito Moreno, pero este derrame no se nota en los alojamientos de El Bolsón.

A días de que comience la temporada invernal 2022 y con una situación climatológica soñada por el sector turístico desde la cámara de turismo de El Bolsón su presidenta Karina Bayón puso un signo de alerta sobre el nivel de reservas que está manejando el sector, " la verdad es que venimos bastante indignados por dos temas bastante importantes que uno es el nivel de reservas que tenemos a la fecha”, detalló la prestadora.

Sobre el nivel de reservas hizo hincapié en que desde la cámara viene sondeando hace más de un mes cómo se va comportando el turismo en o en base a las consultas en base a las reservas y esperando ansiosamente que se lance la temporada de invierno, hecho que no ocurrió y esto los pone en alerta; “nosotros no hemos tenido reunión con el consejo de turismos desde el verano, Qué es algo que se tiene que modificar rotundamente y lo vamos a plantear justamente mañana que nos reunimos para que realmente se respeten los tiempos y los plazos para poder tener esas reuniones”.

Buena temporada desde lo climático

Seguidamente Bayón agregó que tiene alojamiento y rápidamente se dio cuenta que el nivel de reservas no era bueno, “empezamos a consultar con nuestros socios como venía nivel de ocupación y decidimos plasmarlo en una breve encuesta de 4 preguntas nada más, porque estamos en temporada histórica como no ha sucedido en mucho tiempo y donde el año pasado en mayo nos volvieron a encerrar y nos peleamos rotundamente con todos los centros de Ski para poder posicionarnos y abrir y se fue a la nieve, no había nieve no pudimos trabajar, este año que es histórico no tenemos reservas”.





Sobre el nivel de reservas detallo





Con apertura de nuestro centro de ski para dentro de 7 días (22/6/2022), consultamos el nivel de ocupación porcentual del 22 al 30 de JUNIO:





- El 53.7 % posee 0% CERO RESERVAS.

- El 34.1 % posee un 25% de ocupación.

- El 7.3% posee un 50% de ocupación.

- El 4.9% posee un 75% de ocupación.





Nivel de ocupación porcentual para 1ra quincena de JULIO:





- El 65.9% posee 0% CERO RESERVAS

- El 24.4% posee un 25% de ocupación

- El 9.8% posee un 50% de ocupación





Nivel de ocupación porcentual para 2da quincena de JULIO (las más fuerte donde ya la mayoría tiene planificada sus vacaciones de invierno):





- El 43.9 % posee 0% CERO RESERVAS

- El 19.5% posee un 25% de ocupación

- El 19.5% posee un 50% de ocupación

- El 14.6% posee un 75% de ocupación

- El 2.4% posee un 100% de ocupación





Mes de AGOSTO donde sabemos que nuestro centro de ski ya tiene casi todo vendido sin embargo el derrame para nuestro pueblo se refleja así:





- El 78% posee 0% CERO RESERVAS

- El 14.6% posee el 25% de ocupación

- El 7.3% posee el 50% de ocupación





Pero al problema de la falta de publicidad sobre el invierno en El Bolsón que destaca la prestadora turística se le suma la situación de transitabilidad de la ruta nacional 40 y sostiene que en muchos casos las noticias que se vierten en los medios locales sobre las cuestiones inherentes a la ruta no hacen más que restar, "ya no sabemos que más pedir, ya no sabemos que más pedir, la ruta está desastrosa hay que repararla, nosotros vamos hacer llegar una nota que va desde la gobernadora hasta el último funcionario. Así que es muy importante que nos den esa reunión necesitamos sentarnos con vialidad para ver qué está pasando con nuestra ruta”, enfatizo muy preocupada la presidente de la cámara de turismo local.





La culpa no es de la prensa





Además, Bayón planteo la necesidad de mostrar buenas noticias, “"Es gravísima la situación y ustedes, los medios tienen, que reflejarla, ahora necesito que me entiendan esto no es una crítica directa hacia ustedes, ustedes tienen que salir a dar la noticia, pero no tenemos la noticia buena, de todo lo que tenemos para ofrecer y lo que le llegue al cliente es todo lo malo y 2 más 2 es 4", sentenció.





Con este panorama desde la cámara de turismo insisten en que, el cerro perito Moreno tiene en agosto la mayoría de sus pases vendidos, con una capacidad ampliada de hasta 65 mil personas que se esperan para esta temporada, pero nos preguntamos ¿Dónde están estas personas? ¿Dónde está el derrame económico que genera el efecto multiplicador o economía circular al pueblo? A estas alturas, una vez más, vamos a enfatizar nuestro pedido de promoción y publicidad adecuada, estrategias pensadas por expertos en la temática, aplicación de un plan estratégico de marketing a corto-mediano y largo plazo.

En virtud de lo ya planteado es que el organismo envió una misiva a la gobernadora Arabela Carreras y la ministra de turismo Marta Vélez, en enunciado la nota resalta: < Nos dirigimos a usted a los efectos de solicitarle una vez más el material publicitario que se está trabajando previo a la temporada invernal 2022. No es esta una insistencia sin motivo, puesto que buscamos hacer un llamado de atención a la realidad que están enfrentando los prestadores turísticos.





Estos prestadores, muchos de los cuales solo abrían en verano, con mucho trabajo en conjunto y fe en la actividad, sostienen sus puertas abiertas todo el año con la esperanza de llegar al invierno a tener un respiro de los costos y de los gastos que enfrentan al solventar un negocio en temporada baja.





Últimamente, los negocios turísticos en la zona no representan más que números en rojo y deudas crecientes, tomar líneas de créditos para financiar las deudas que nos dejó la pandemia, puesto que en dos meses de temporada estival no se solventan gastos de 1 año sin trabajo, sumado a los gastos presentes del funcionamiento ordinario de un establecimiento.>