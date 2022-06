Ruta Nacional 40: nuevas víctimas del hielo

Pasadas las 11:00 de la mañana del lunes 20 de junio y mientras se festeja el Día de la bandera argentina, en la recta conocida como de El Foyel, sobre la Ruta Nacional 40 se produjo primero un vuelco y luego un despiste prácticamente al mismo tiempo y a tan solo 500mts uno de otro.





Las imágenes no las hacen llegar los lectores interactivos que dan cuenta primeramente el despiste y el vuelco de un vehículo y luego gracias a la pericia del conductor de una camioneta, la situación no pasó a mayores dado que pudo esquivar el accidente que se produjo delante suyo y tan solo terminó con un despiste. Gracias a la pericia de los conductores no hubo lesionados de gravedad, solo el acompañante de la pick up Toyota, volcada resultó con un corte en su pómulo.