Comarca Andina: reponer todo el servicio eléctrico “demandará entre 20 y 25 días”

La nieve que aún perdura, postes caídos y el apuro de los vecinos en recuperar el servicio eléctrico han sido la constante durante toda la semana en la Comarca Andina. A ello se suma la prioridad de los municipios en poner nuevamente en marcha el abastecimiento de agua potable y la reapertura de los caminos rurales para sacar del aislamiento a las familias aisladas en los distintos parajes, con presencia de abuelos y niños vulnerables.





Tal es el caso de la comunidad de El Turbio, donde el derrumbe de un enorme coihue destruyó la pasarela que vincula el muelle del lago Puelo con la antigua escuela y dejó a varios pobladores sin comunicación. Personal de Parques Nacionales y otros organismos tenían planeado recorrer el sector para determinar la posibilidad de su reparación. En tanto, la única alternativa para sortear el arroyo crecido es a través de caballos por un vado.





Cabe recordar que los habitantes del lugar llevan sus víveres en lancha hasta la cabecera del espejo lacustre y desde allí deben desandar varios kilómetros hasta sus campos.





En tanto, la llegada de refuerzos de recursos humanos permitió a la Dirección General de Servicios Públicos acelerar los tiempos para reparar las líneas dañadas por el temporal e ir reconectando algunos barrios y parajes de los ejidos de Lago Puelo, El Hoyo y Epuyén. Con todo, “terminar este trabajo nos llevará entre 20 y 25 días”, adelantó el jefe regional, Mauro Palma, al tiempo que confirmó “el robo de cables y postes caídos”, que motivó también un operativo especial de la policía chubutense.





A su turno, el intendente Augusto Sánchez demandó “prioridad para electrificar lo antes posible las bombas de agua, que no están funcionando desde el viernes pasado. Trajeron un grupo electrógeno autónomo, pero no tiene la capacidad suficiente, tampoco hay alguno en la zona para alquilar. Su valor ronda en los ocho millones de pesos y el municipio tampoco no tiene la capacidad financiera para comprarlo”.





“Por el momento, tienen provisión de agua potable el casco urbano y algunos barrios hacia el norte, pero todavía falta Cerro Radal y paraje Entre Ríos. En el caso de Las Golondrinas, los vecinos se abastecen por gravedad”, aclaró.





“Con el apoyo de Bosques del Chubut estamos distribuyendo agua potable en bidones (compramos todo lo que había disponible en el mercado) y ahora está llegando un camión enviado por el Ministerio de Desarrollo Social de Nación. Además, se está atendiendo la demanda de algunas familias con garrafas y leña”, agregó.





A su lado, el director de Defensa Civil, Julián Cayún, señaló que “el operativo de asistencia social se coordina a través del cuartel de Bomberos Voluntarios de Lago Puelo, desde donde se sale a terreno con diferentes patrullas que suman unas 55 personas de distintas reparticiones”.

“La principal demanda se focaliza en alimentos, aunque tenemos complicaciones para llegar a los sectores altos de Las Golondrinas, afectados por la intensa nieve que dejó su huella en los caminos. Hay poblaciones a las que aún no podemos acceder ni siquiera con vehículos 4x4”, remarcó.





Emergencia





En el marco de la emergencia climática decretado por el gobierno del Chubut, el municipio de Lago Puelo recibirá un aporte extraordinario de ocho millones de pesos. Al respecto, el jefe comunal indicó que “la premisa tiene que ser la reposición de neumáticos para las motoniveladoras, que están en pésimo estado”. Sumó “la necesidad de fondos para el apoyo logístico de todo el personal movilizado durante el temporal, incluyendo la compra de combustible para todos los móviles, motosierras y otros insumos indispensables; además de la alimentación y el equipamiento de la gente”.





Asimismo, “parte de esos recursos irán a reparaciones puntuales de los caminos, como el vado de Fidela o el acceso a la escuela 41”.





El Hoyo





En coincidencia, desde el municipio de El Hoyo se indicó que “cuadrillas de la municipalidad trabajan sin descanso en distintos sectores del pueblo para seguir reparando los daños causados por el temporal de nieve. En colaboración con la Dirección General de Servicios Públicos de Chubut, se apunta al levantamiento de las líneas de energía y a la reparación del sistema de agua”.





Durante la mañana del jueves, “se avanzó en la zona de la escuela 81 y callejón Koreski en la poda de árboles caídos sobre el tendido eléctrico. También en el paraje Rincón Currumahuida se opera en la limpieza de sectores boscosos donde hay presencia de postes caídos y transformadores”.